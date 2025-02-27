行李箱拉不動！一開驚見「染血女屍」　母女疑貪財斷腳奪命

▲印度母女拉不動行李箱，騙說是狗狗，結果是親戚的遺體。（翻攝X）

圖文／鏡週刊

印度驚爆可怕箱屍案，1對母女將姑嫂殺害後，切割分屍裝入行李箱內，試圖拖去河邊丟棄，但因行李箱太重拖不動引發附近民眾疑心，加上2人還拒絕打開箱子，直到警方到場強制打開，竟發現一具女屍。

《新德里電視台》報導，當時1群人正在加爾各答恒河河岸進行日常的瑜珈活動，當地時間上午7時30分許，有人發現2名女子從一輛藍白計程車走下，還拉著一個紫色行李箱。

她們試圖將行李箱拉到河邊，但就算2人合力也無法拉動，這點燃了民眾們疑心走向2人詢問，但她們卻避而答之，還拒絕讓任何人碰觸行李箱，並聲稱裡面是拉不拉多的屍體，但若是如此為何會拉不動，這反倒加深民眾懷疑，附近的人也聚集過來，將2人團團圍住。

眾人質問下，1名女子改口說她嫂嫂輕生，行李箱裡是她的遺體，但沒有將人送往醫院的行為仍違背常理，最終警察到場，一打開行李箱讓所有人嚇傻，裡面藏有一具衣服上滿是血跡的女性遺體。

▲行李箱打開是遺體，引發民眾搶拍。（翻攝X）

2位女子為母女Aarati Ghosh及Falguni Ghosh，死者則為女兒的姑嫂Sumita Ghosh，《新印度快報》報導進一步指出，犯案動機疑與貪圖財產有關，死者生前遭一種傳統的魚菜切割機割斷腳，以便放入行李箱中，警方還懷疑有第3位凶手可能性，目前正全力調查當中。

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