狼醫手術中性侵病患！已299人受害「平均才11歲」　恐怖惡魔日記曝

▲法國外科醫生勒斯庫阿內克被控在過去30年對299名病患施以性侵。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國74歲外科醫生勒斯庫阿內克（Joel Le Scouarnec）被控在過去30年的職業生涯中，對299名病患施以性侵、虐待，其中多數受害者為平均年齡僅11歲的兒童，且大部分人是在麻醉狀態下或手術中被侵犯。最近，警方從他記載了施虐行為的日記中找到關鍵證據，並對其提出控訴，而這名醫生也在庭上坦承自己「做了可怕的事」，準備承擔後果。

據法新社報導，勒斯庫阿內克過去是一名行醫遍及法國各地的醫生，曾在布列塔尼和法國西部十多家醫院工作。2017年，警方接獲他在波爾多的鄰居報案，聲稱勒斯庫阿內克性騷擾住在隔壁的女童，於是警方對其住所進行了徹底搜查，並尋獲一本「惡魔日記」，才揭發這起「法國史上最嚴重戀童犯罪案」。

據悉，勒斯庫阿內克在日記中，按時間順序完整且詳細地記錄了他在1989至2014年間，性虐299名病患的過程，披露了自己在多家醫院計劃和實施的襲擊行為。此外，警方也尋獲逾30萬張性侵照片，以及藏在地板下兒童尺寸的性愛娃娃。令人憤怒的是，其中多數受害者並不知道自己曾被性侵，直到警方上門通知他們時，這些受害者才得知自己受害。

警方指出，勒斯庫阿內克會將性暴力偽裝成醫療行為，並刻意挑選年輕患者下手，因為他們通常不理解，也無法記住所發生的事，而勒斯庫阿內克一旦在病房內與他們單獨相處，便會趁機施暴。據悉，勒斯庫阿內克還在一張紙條上寫道，「我是一名戀童癖患者，永遠都是。」

報導稱，勒斯庫阿內克此前曾2度因性犯罪被判刑。然而，即使衛生部和勒斯庫阿內克的雇主都知曉其犯罪史，但這名外科醫生依舊獲准為兒童進行手術，引發外界震驚。如今，勒斯庫阿內克的律師表示，這名狼醫已承認大部分罪名，而勒斯庫阿內克也在庭上承認，「我做了可怕的事，我知道我造成的傷害難以彌補，我想為自己的過錯道歉。」