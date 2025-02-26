肚子多2條腿！身上長「寄生雙胞胎」重達15kg　少年痛苦17年

▲ 少年腹部長著寄生雙胞胎。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度一名少年天生長有「寄生雙胞胎」（Parasitic Twin），腹部有一組發育不全的雙胞胎殘肢，重達15公斤，包括完整的雙腿、臀部與外生殖器，令他困擾多年，日前終於成功透過手術切除，彷彿重獲新生。

綜合BBC等外媒，新德里全印醫學科學學院（AIIMS）完成這項罕見手術，讓這名少年擺脫多年困擾。他腹部天生帶有異常附肢，這種病例極為罕見，全球每10萬名新生兒中僅有不到1例，且手術大多在幼兒時期進行，但這起手術因病患年齡較大，更具挑戰性。

醫師克里希納（Asuri Krishna）說明，少年腹部的寄生雙胞胎重達15公斤，能感覺到疼痛、觸摸及溫度變化。團隊透過掃描檢查，確認寄生雙胞胎主要附著在宿主的胸骨上，並由胸腔內的血管供應血液，所幸未與他的肝腎等重要器官相連。除此之外，醫師還在少年腹中發現一顆大型囊腫。

這場歷時2.5小時的高風險手術分2階段進行，首先切除寄生雙胞胎，再摘除腹內囊腫，由放射科醫師、麻醉師及整形外科醫師共同參與，過程中需仔細分離血管、神經與組織，避免影響少年的器官。

由於寄生雙胞胎吸收30至40%血液，手術中少年血壓一度下降到危險程度，所幸醫療團隊事先妥善準備並迅速穩定病情，順利完成手術。少年入院4天後出院，未出現任何併發症。

這名少年來自北方邦烏納奧，多年來因此飽受嘲笑與歧視，令他難以融入社會，「我無法去任何地方旅行，也不能做任何體育活動」，國中更因此輟學，如今手術成功令他欣喜若狂，「現在想積極過生活」，希望重拾學業並找到工作，「一個全新的世界向我敞開了大門」。