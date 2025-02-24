13歲淪性奴！印度少女「5年遭64男性侵」　控親戚鄰居同學硬上

▲ 少女5年來遭逾60人性侵。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度南部喀拉拉邦爆出一起離譜事件，一名屬於賤民（Dalit）階級的少女控訴，13歲至今5年來遭多達64名男子性侵，包括同學、鄰居、教練、親戚和陌生人。警方現已逮捕其中58人，但有部分嫌犯已逃出境外。

綜合CNN及BBC等外媒，這名18歲少女來自印度最邊緣化的社區之一，出身貧困家庭，13歲時遭村裡一名鄰居性騷擾並拍下不雅照，對方又在她16歲時加以性侵，還拍下影片分享給他人。警方正調查他是否利用這些影像威脅與操縱少女，才導致她在接下來5年內遭數十人性侵與性虐。

少女目前就讀大學，直到她向一名訪問學校的輔導員道出經歷，案情才浮出水面。警方已逮捕其中58名男性，他們面臨性侵及集體性侵指控，目前仍被拘留，但有2名被通緝的男性已逃出境外。

據CNN查閱的文件與警方說法，嫌犯包括少女的同學、親戚與鄰居等，年齡從未成年到40多歲都有。其中至少3人承諾要娶她，還有一人威脅她若說出去就要殺了她。

部分嫌犯是單獨行動，也有人涉嫌集體性侵。他們會趁女子父親晚上睡著後，利用Instagram或WhatsApp等社群軟體，透過她父親的手機聯絡她，犯案地點包括家中、車上、公車站和田地，不分私人或公共場所。

當地兒童福利委員會（CWC）律師透露，少女是一名運動員，曾參加各種體育訓練營，可能因此更容易遭受性犯罪。而當地村民多從事建築與農業等低薪工作，少女父母也因工作時間長，對女兒受到的虐待毫不知情。

這起事件震驚全國上下，但今年1月相關指控曝光時，村裡部分女性反而批評少女的穿著與生活習慣，指責她的母親未善加看管，甚至為嫌犯打抱不平。一名嫌犯母親主張兒子是無辜的，還稱兒子從少女嬰兒時期就「抱著她長大」。