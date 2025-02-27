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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院今提總預算、財劃法覆議　朱立倫盼卓榮泰赴立院討論清楚

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院認定總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，今（27日）提出覆議，國民黨主席朱立倫對此表示，今年度總預算是有史以來最高的，如果認為還有所不足，按照過去都是提追加減，如果硬是要用覆議，盼行政院長卓榮泰到立法院來報告，讓立法委員一起來討論，且現在是在總質詢期間，也可以把事情討論清楚。

行政院認定今年度總預算案及財政收支劃分法部分條文修正案窒礙難行，將於今天行政院會通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議，卓榮泰今天上午將親上火線開記者會說明。

朱立倫對此表示，今年度總預算已經是有史以來最高的，如果認為還有所不足，按照過去都是提追加減，如果硬是要用覆議，希望卓榮泰到立法院來報告，讓立法委員一起來討論，且現在是總質詢期間，也可以把事情討論清楚。

朱立倫強調，財劃法更是藍綠兩黨長期以來的主張，如果卓榮泰認為地方多分了財源，要多負一些責任，這是在責任分配上可以說明跟要求的，跟財劃法精神並不違背，財劃法通過的主軸是要中央不要集錢又集權，讓一部分合理回到地方。

有關四接環評昨日通過，朱立倫表示，昨天他看到台電董事長委婉的說，即便通過四接，還是會有缺電危機，其實這不用台電董事長說，台灣現在從事高科技、AI以及相關投資的人都知道台灣缺電，而缺電的危機根源就在民進黨錯誤的能源政策，這也是國民黨堅定要在立法院本會期針對能源政策提出重大修法。

朱立倫強調，國際友人與真正支持台灣經濟發展的朋友都已經提出警告，民進黨如果再堅持意識型態，一定會造成台灣的經濟危機與國家安全危機。

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