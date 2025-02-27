賴清德禁綠民代聘三親等助理　藍議員酸本末倒置：找街友就可盜領

▲國民黨台北市議員楊植斗。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

民代助理費涉貪案頻傳，兼任民進黨主席的總統賴清德昨（26日）宣布，黨籍民代助理團隊不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」，引發基層怨言。國民黨台北市議員楊植斗今（27日）酸說，賴應好好教育公職別騙國家預算，而非本末倒置，「真的想盜領的人，路上找個街友就可以辦帳戶取錢」。

針對賴清德宣布，綠民代助理禁任用配偶、三親等內血親、姻親，楊植斗27日透過影片表示，對於頻頻傳出詐領助理費，賴清德應該是好好教育底下公職，不要用人頭騙取國家預算，而不是本末倒置，要求三等親內不得任用助理。

楊植斗提到，「說實在，真的想盜領的人，路上找個街友就可以辦帳戶取錢。」重點不在親疏遠近，重點在民進黨貪腐貪小便宜。

▲民進黨令黨籍民代助理禁用配偶及三等親以內親屬，並規畫納入黨內規章。（圖／翻攝民進黨臉書）

賴清德26日在中常會上表示，近年來各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，各位更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守以下三項原則，要在此向本黨所有民意代表約法三章。

賴清德續指，第一，民意代表助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親；家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使本黨形象受損。

賴清德直言，第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務、向政府提出專業的監督及政策建言。第三，尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。

賴清德強調，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人對我們的託付，與全體黨公職共勉。