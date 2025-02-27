賴清德令綠配偶三親等禁當助理　朱立倫諷：是針對高雄某立委

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民代助理費涉貪案頻傳，兼任民進黨主席的總統賴清德昨在中常會宣布，黨籍民代助理團隊不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」，卻引發基層怨言。國民黨主席朱立倫今（27日）直言，賴的說法沒解決問題，唯一就是把手指向高雄某立委而已。

有意角逐高雄市長的民進黨立委林岱樺涉助理費風波，林岱樺胞弟遭羈押禁見。賴清德昨在中常會中宣布，民意代表助理團隊應比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親；卻被民進黨新北議員林秉宥嗆「狗屁」，不符比例原則。

朱立倫對此指出，因為人頭助理問題而被起訴案件層出不窮，問題出在兩部分，一個是修法，怎麼樣完備跟更清楚，另一個是嚴格執法要求管理的問題；但是有些親屬是真正在做助理工作，問題是很多人頭甚至根本不是親屬，遭起訴案件有幾件是親屬？

朱立倫說，不能因為最近高雄發生親屬議題，就來禁止親屬任助理，賴清德要的話就朝野來修法，通通都禁止，不是民進黨這樣喊話內規，直接法制化不是更合理？的確到了該修法時刻，否則好像是司法單位要辦誰，血滴子指向誰就辦誰，有些資深民代，在法律不周全下產生的觸法行為，到底該怎麼辦，藉此機會來討論修法與後續執法問題，「否則根本沒解決問題，唯一就是把手指向高雄某立委。」