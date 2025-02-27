綠民調稱罷免徐巧芯會成功　朱立倫笑：最危險是我旁邊的羅智強

▲國民黨主席朱立倫斥罷免民調都是謠言。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠大罷免持續升溫，針對媒體報導宣稱民進黨內部民調顯示，國民黨立委徐巧芯選情拉警報，同意罷免票與不同意罷免票相差僅0.4個百分點，國民黨主席朱立倫今（27日）出席國民黨智庫民調記者會後受訪回應稱，現在謠言滿天飛，大部分都不是事實，他開玩笑地說，否則現在全台灣最危險的立委，就是站在他身邊的國民黨團首席副書記長羅智強，「盡量放，智強也不怕，愈來愈強」！

媒體報導，綠營內部民調顯示，藍營3女將中王鴻薇與李彥秀的不同意罷免大於同意罷免，差距約在8到9個百分點；被視為藍營鐵票區的松山、信義區立委徐巧芯讓人意外，同意罷免徐為41.4% ，不同意罷免為41.8%，兩者只相差0.4個百分點，顯示選情拉警報。

朱立倫對此痛斥，就像前一段時間有媒體報導國民黨中央做了哪一些民調，「那些都是謠言！」他強調，如果黨中央有做民調，就會對外公布並且告知立委，「絕不會透過媒體放話」，他還開玩笑地說，否則現在全台灣最危險的立委，就是站在他身邊的立法院國民黨團首席副書記長羅智強，「盡量放，智強也不怕，愈來愈強」！

針對外界關切目前被羈押中的前民眾黨主席柯文哲，能否出席父親柯承發的告別式，送父親最後一程，朱立倫表示，他身為人子，也有深刻感受的心態，他強調，這是從人性、倫理做出發點，相信所有台灣民眾都有這樣的心情，如果這樣都還不能獲准，或以合情、合理、合法的方式處理，民眾真的不能接受，而且這與政治考量完全無關，而是大家實在看不下去了。