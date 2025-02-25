菸害防制新法上路近2年　南投已對輸入電子煙或加熱菸開罰235萬

▲南投縣衛生局監督銷毀加熱菸及加熱菸主機情形。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局指出，近日已接獲數起民眾出國旅遊返國違規攜帶加熱菸或電子煙入境、由財政部關務署查獲的案件，經查明都因民眾受託代為購買加熱菸或電子煙，該局皆依違反《菸害防制法》開罰5萬元罰鍰。

縣府衛生局說明，《菸害防制法》於112年3月22日修法施行上路，不僅全面禁止類菸品(電子煙)，也納管指定菸品(加熱菸)，須通過健康風險評估審查才可製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，但至今沒有任何廠商通過審查，因此目前加熱菸在台灣仍屬違法。

衛生局強調，不論是旅客從機場或港口入境，甚至以郵寄包裹或快遞入境，海關皆會加強攔檢並移案給該局裁處；該局自新法上路後，已裁處輸入電子煙或加熱菸47件，累計監督銷毀898條加熱菸及加熱菸主機、電子煙等違規貨品，共裁罰235萬元。

違規攜帶或郵寄電子煙/加熱式菸品入境者，除依《菸害防制法》第15條第1項第3款及第26條2項規定，裁處五萬元至五百萬元罰鍰，還需依法被要求在一定期限內完成該菸品銷毀；衛生局呼籲民眾勿心存僥倖，如有任何菸害防制相關問題，請撥打菸害專線049-2203785或0800-531531。