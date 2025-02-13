搭機菸癮發作躲廁所抽電子菸「警報器狂響」　長髮女菸槍慘了

▲華航空姐在飛機上勸告女乘客不要抽菸。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局今（13）日清晨接獲華航通報，一架自美國洛杉磯返台航班有旅客躲在廁所內抽菸事件，航警局立即派遣員警在第二航廈登機門等候，待班機停妥空橋後派員登機，將該名女性乘客帶回航警局偵訊；據了解，女性乘客疑似菸癮發作躲在廁所抽電子菸，觸動警報器被空服人員發現通報，全案依違民用航空法偵辦。

▲女乘客在華航航班廁所內抽電子菸引發警報器大響，圖為事發廁所。（圖／航警局提供）

航警局指出，今天清晨5時50分許，航警局保安大隊接獲中華航空公司通報指稱，有旅客在華航CI23航班返台途中躲在廁所內吸菸，保大員警抵達桃園機場第二航廈D5登機門，登機將56歲孫姓女乘客帶回航警局偵訊。

據了解，孫姓女乘客為台美雙重國籍人士，昨天由美國洛杉磯搭乘華航班機返回台灣，飛行途中疑似菸癮發作才躲藏廁所內吸食電子菸，卻引發煙霧警報器發生聲響，空服人員發現後通報航警局。航警局偵訊後依違反民用航空法移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局員警登機將抽菸女乘客帶下飛機。（圖／航警局提供）

航警局呼籲，搭乘飛機應遵守飛航指示，切勿以身試法，危害航空器上秩序及安全，以確保自身與其他乘客安全。