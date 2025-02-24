南韓入境新制上路！今起實施「電子入境」申報　免去手寫紙本困擾

▲即日起入境南韓，可提早3天以前在線上填寫電子入境卡。圖為南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓入境新制從今（24）日起終於正式上路！以往搭機入境南韓時，往往在飛機上由空服人員發放紙本入境卡，必須拿筆親自填寫。不過，南韓法務部更改規定，外籍人士入境南韓進行觀光或短期滯留90天以內，可以提早3天線上填寫提交，無需再手寫紙本入境。

根據《韓聯社》，南韓法務部24日表示，外籍人士前往南韓時，可以在入境前3天起，透過電腦或是智慧型手機，至電子入境申報官網（可以掃描QR-Code）填寫電子入境卡，線上申請時須提供個人護照資料頁照片、入境日期、入境航班、入境目的、預計停留地址與聯繫方式，大幅減少機場海關人員的審查時間。

該制度從24日韓國時間下午2時起實施。官網提供韓文、英文、中文、日文、泰文、越文、俄文服務。

南韓法務部指出，過去外籍旅客入境南韓時，必須在機場親手填寫紙本入境卡，並繳交給海關人員，由海關人員掃描確認行李內容物，使得審查入境時間拉得更長；不過，若未來實施填寫電子入境卡制度，則將可以減少入境審查的時間、提升效率，並降低機場的混亂，有效增加外籍觀光客的入境人數。

在電子入境卡制度實施初期，為了減少熟悉程序時的混亂，南韓法務部允許截至今年12月以前，同時實施電子入境申報、紙本入境申報，民眾入境時可以擇一。