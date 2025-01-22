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新北衛生局銷毀6萬條加熱菸　名嘴彭華幹批：燒光菸稅菸捐

▲▼新北市衛生局銷毀6萬多條走私加熱菸 。（圖／翻攝新北市衛生局）

▲新北市衛生局銷毀6萬多條走私加熱菸 。（圖／翻攝新北市衛生局，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市衛生局迄今銷毀6萬多條非法入境的加熱菸，民團「CLEAN AIR大聯盟」發起人彭華幹說，政府原本可徵收到3108萬元菸捐和菸稅，就這樣一把火燒光了。凸顯政府的荒謬，立法院三讀通過菸害防制法將加熱菸納管，行政部門卻怠惰不執行近2年，攜帶加熱菸入境最高罰500萬，不僅陷民眾入罪，更讓寶貴的健保長照資金付之一炬。

依現行有關菸品健康捐及菸稅規定，每包菸的菸捐加上菸稅為51.8元，新北市衛生局銷毀的6萬多條加熱菸，如依法上市，政府應該可以徵收到3108萬元的菸捐菸稅。彭華幹強調，他一貫主張譴責不法走私，更無法容忍行政部門一直拖延審查指定菸品的健康風險評估，圖利紙菸商的市場利益，罔顧全民健保及長照社福的資金需求。

新北市政府衛生局發出新聞稿，呼籲民眾無論出國旅遊或返台，切勿攜帶電子煙或加熱菸等違法產品入境；新北市迄今查獲6萬多條入境之非法加熱菸及電子煙，銷毀超過6噸違法品。依菸防法規定，禁止製造、輸入、販賣、展示及使用電子煙及未經健康風險評估的加熱菸及組合元件，目前違法攜帶加熱菸入境，最高可處新台幣500萬元罰鍰。

民間團體「CLEAN AIR大聯盟」發起人及資深媒體人彭華幹表示，菸防法通過納管加熱菸，衛福部國健署應該落實執行審查健康風險評估，讓加熱菸依法上市，菸捐菸稅進入國庫；反而讓走私猖獗，日本假和尚夾帶一堆加熱菸，漁船在船艙夾層塞滿加熱菸，都是為走私牟取暴利。

政府立法又不執法，本來可以合法上市的加熱菸一直卡關，銷毀加熱菸只是讓原本可以徵收到的菸捐菸稅燒光光；百億元的菸稅菸捐無法進入國庫。彭華幹痛心表示，走私亂象依舊，紙菸商坐擁市場利益，政府如此作為，怎能不被質疑是圖利瀆職。

▲▼新北市衛生局銷毀6萬多條走私加熱菸 。（圖／翻攝新北市衛生局）

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