▲台日外交秘密武器，蘇俊賓手繪候鳥杯墊

▲桃園市副市長蘇俊賓致贈手繪候鳥杯墊(右)。(圖／擷取臉書)

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園舉行，於23日閉幕。日本鹿兒島縣出水市市長椎木伸一等一行人，應邀來台參觀台灣燈會，桃園市副市長蘇俊賓在臉書分享與椎木伸一等人士交流會面，致贈親手繪製的桃園特色候鳥杯墊，展現別具巧思的城市外交「秘密武器」並強調，這份特別的禮品承載著桃園對生態保育與城市友誼的深厚心意。

雙方交流過程中椎木市長幽默介紹出水市作為日本知名的野鳥城市，笑稱：「我們有500萬市民，但只有1%是人類，」生動突顯該市對生態環境的重視。出水市擁有全球唯一的鶴博物館，白枕鶴更是當地的象徵。椎木市長此次亦以白枕鶴紀念品作為回贈，象徵兩市透過生態保育緊密連結的情誼。

▲副市長蘇俊賓手繪的候鳥杯墊。(圖／擷取臉書)

蘇俊賓於臉書分享，杯墊圖案取材自近年在許厝港溼地觀察到的黑面琵鷺、唐白鷺、三趾濱鷸及太平洋金斑鴴，並親自繪製而成。他表示：「每次行程中，只要有機會觀察到野鳥，我都會試著畫下來，這些畫作已累積十多種，突然轉念，似乎可以成為城市外交的小禮物。」椎木市長收到禮物時神情喜悅，彷彿遇到知音，為雙方交流增添許多溫暖與共鳴。

此次交流中，蘇俊賓也與出水市府團隊、台灣野鳥保育協會針對野生動物保育等議題深入交換經驗。蘇俊賓指出，桃園許厝港溼地已被國際鳥盟（BirdLife International）列為重要棲地，市府攜手桃園野鳥學會、當地民眾及相關單位，積極推動感潮濕地營造、架設電子圍籬以防人為干擾，並實施24小時生態監測，有效改善棲地環境；並由桃園野鳥學會進行生態導覽解說及各項協助，當地里長也組成巡守志工隊守護，是公私協力的最佳典範。最新數據顯示，造訪許厝港的鳥類數量已由4千多隻增至近1萬隻，鳥種更達250種左右，展現顯著的保育成果。

蘇俊賓的臉書PO文引發熱烈回響，有網友留言：「自創作品成為城市外交好禮，太棒了！」、「這份贈禮真是無價之寶，極具收藏價值」，桃園野鳥學會也在貼文下方表示:「桃園大湳森林公園有全球唯一的變色五色鳥，有機會也要接待參觀」。蘇俊賓強調，透過野鳥保育這項共通語言，桃園與出水市不僅深化生態交流，也建立更緊密的城市合作夥伴關係。他期盼雙方未來持續拓展合作領域，攜手推動生態永續，深化國際友誼。