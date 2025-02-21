2025台灣燈會最後黃金周　張麗善率隊參訪桃園燈區傳送祝福

▲張麗善肯定現任桃園市觀旅局局長周柏吟和新聞處長羅楚東（右三、二），負責台灣燈會的規劃和新聞行銷，表現亮眼。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會最後黃金周，雲林縣長張麗善21日率領縣府團隊一行50人及北港朝天宮人士來桃園青埔，參觀燈會並進行城市交流，受到市長張善政熱情相迎。張麗善稱許昔日任職雲林縣政府的現任市府觀旅局局長周柏吟和新聞處長羅楚東，負責台灣燈會A19燈區的規劃和新聞行銷，表現亮眼，肯定張善政市長的知人善任和市府團隊的合作。

▲市長張善政(左)致贈燈會紀念品。（圖／記者楊淑媛攝）

張麗善說，雲林縣府團隊在參觀燈區時，有導覽人員告訴她，A19「光臨千塘國燈區」市府限量發放的寶可夢小提燈，從2月7日試營運到開幕這10多天來，每天都吸引民眾大排長龍領取小提燈，是因為周柏吟局長善用飢餓行銷，而燈會期間新聞的高曝光率，新聞處長羅楚東的用心，備受肯定。

▲北港朝天宮林恒毅常務董事，送給桃園「北港萬年聖火燈籠」祝福台灣燈會順利圓滿。（圖／記者楊淑媛攝）

雲林縣府團隊除參觀2025台灣燈會燈區，也在桃園市政府安排下，參觀位於A19燈區的桃園市兒童美術館，感受桃園市對藝文的推動，向下紮根的努力。另外，北港朝天宮林恒毅常務董事，特別帶來「北港萬年聖火燈籠」送給桃園，祝福台灣燈會活動順利圓滿，也作為雲林自1965年以來，辦理燈會的歷史象徵，代表台灣舉辦燈會歷史的共同傳承，同時宣傳北港燈會，邀請大家一起賞燈。

▲參觀燈區吉祥物-桃獸。（圖／觀旅局提供）

桃園市政府表示，桃園市跟雲林縣都是親子友善城市，都有親子主題樂園、觀光工廠、親子友善餐廳及農場等多項觀光資源，時隔9年，台灣燈會重返桃園青埔舉行，今年特別與大家喜愛的卡比獸及皮卡丘合作，引發親子前往觀賞拍照熱潮，打造夜間觀光桃園國際親子城。

▲參觀燈區吉祥物-卡比獸。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局周柏吟局長表示，這次「光臨千塘國展區」，是台灣燈會唯一結合廣闊水域與特殊地貌的燈區，兒美館展區內特別為兒童打造可親子共遊的美術館, 在兒美館斜坡屋頂，就可以清楚眺望超人氣的巨型卡比獸，從不同角度觀賞有不同的感受，非常適合規劃一趟親子遊程，燈會於2月23日閉幕，歡迎大家快把握來燈區賞燈。