2025台灣燈會閉幕　張善政：逾2000萬人次賞燈創下230億經濟產值

▲2025台灣燈會閉幕，張善政宣布逾2000萬人次來桃園賞燈。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園，23日晚間9:30於青埔舉行閉幕典禮。桃園市長張善政表示，燈會從試營運到正式開燈為期17天，位於青埔的A18和A19雙展燈區吸引逾1500萬人次參觀，加上桃園13個行政區的特色燈區530萬人次，加起來逾2000萬人次來賞燈，預估創下230億經濟產值。

▲燈會閉幕典禮中，將接辦2026台灣燈會的嘉義縣活力十足的街舞表演。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政說，這麼多亮麗數字的背後，是中央和地方攜手共創的，如同賴總統所說，中央和地方和諧，再艱鉅任務都可以成功。對於燈會期間，大量賞燈人潮的湧入，交通運輸是非常大的挑戰。

▲2025台灣燈會在桃園青埔，吸引逾1500萬人次參觀。（圖／記者楊淑媛攝）

張善政表示：這次燈會正式開燈的首週末2/15日創下27萬人次搭乘機捷紀錄後，燈會即將閉幕前一天的2/22日，運量達21萬7234人次，成為機場捷運通車以來的最高和次高運量，也代表桃捷公司通過大量疏運旅客的考驗，不負所托，順利完成任務。

另外，燈會引進大家耳熟能詳的IP，如寶可夢，進擊的巨人，大家可以看到在卡比獸、皮卡丘那邊，永遠都排了長長的親子隊伍，等著要卡位、拍照；今年在觀光署負責的A18主展燈區和桃園市負責的A19光的遊戲場燈區，都吸引很多民眾駐足，許許多多亮麗數字的背後，要特別謝謝所有籌備的相關單位，相信這是歷來台灣燈會中，令人可以懷念一輩子的燈會，也期待2026台灣燈會在嘉義，表現亮眼。