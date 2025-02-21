2025台灣燈會在桃園　4000名國內外志工提供暖心服務

▲2025台灣燈會在桃園4000名志工提供暖心服務。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025台灣燈會在桃園青埔舉行，試營運及開幕10多天來，累計吸引千萬人次遊客前來賞燈。市府社會局21日表示，為迎接並服務來自各地的遊客，市府召募近4,000人次志工，於機捷A18和A19兩大燈區，即時提供賞燈路線導引、輪椅娃娃車借用及燈區各項服務資訊。

社會局長陳寶民表示，2025燈會更不乏來自海外的國際志工，其中輪值於A18燈區諮詢服務台的日籍志工草間俊介先生，在大學時候就開始學中文，曾參與台中、台北、台南的台灣燈會，今年已是第10年參與台灣燈會志工服務，每年元宵期間，都特地遠從日本來台安排8天7夜的行程，熱情參與燈會志工的諮詢服務。

▲社會局長陳寶民(左四)感恩志工朋友，於燈會期間提供暖心服務。（圖／社會局提供）

草間俊介表示，非常喜歡台灣燈會的年節傳統氣氛，也樂於在燈區向同樣來自日本的遊客介紹參展的日本國際燈藝作品，每次和各縣市的志工和工作人員一起參與服務都非常快樂，他也稱讚本屆燈會的作品素質很高，各式花燈讓人印象深刻。

在A19燈區的諮詢服務台資深志工鄭素霞女士，自民國88年起擔任志工至今，曾服務於桃園展演中心及北區老人文康中心等單位，今年更是獲選為社會局志工隊長三冠王。鄭素霞表示，9年前也是2016台灣燈會在桃園的服務台志工，對於參與本屆燈會與有榮焉。

桃園市截至113年底約10萬6仟餘位志工投入包含社會福利、環境保護、教育服務、衛生保健以及文化推廣等多元領域，提供關懷訪視、環境清潔、導護陪讀、健康推廣及景點古蹟導覽多項服務，社會局長陳寶民表示，擔任志工是不分年齡與國籍，歡迎大家一起來做志工，與市府一起提升公共事務效能。