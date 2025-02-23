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川普收保護費！美烏礦產協議內容曝光　新版提案更嚴苛

▲▼美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭外傳正在認真考慮美國修改後的新版礦產協議，但新協議部分內容變得更加嚴苛，可能剝奪烏克蘭現階段用於投資軍事國防工業的資金，且在要求烏克蘭做出一系列承諾之際，美國並未給出任何具體的安全保障。

紐約時報報導，烏克蘭提出與美國合作開發自然資源，以說服美國總統川普為其戰爭提供額外支持，烏克蘭總統澤倫斯基一直在尋求烏克蘭的安全保障，但上周的初版協議卻沒有這項條件，導致澤倫斯基拒絕簽署。

依據這份標註2月21日的新提案，要求烏克蘭要把來自礦產、天然氣、石油等天然資源，以及港口與其他基礎設施收益的一半給美國；這部份與2月14日的初版協議類似。然而新協議雖然要求烏克蘭做出一系列承諾，但並未讓美國做出任何具體安全承諾，不過有提到美國打算提供長期財政支持，協助烏克蘭經濟發展。

新版內容提到，烏克蘭資源收入將投入至美國持有100%財務權益的基金，且烏方要向基金提供資金直至5000億美元規模為止。但這數字遠遠超過烏克蘭去年實際資源收入（11億美元），也是美國至今承諾援助烏克蘭金額的四倍之多。

儘管這是川普曾公開表示想要的數額，但5000億美元在初版協議之中並未提及。現階段不清楚川普是否想用這筆錢，作為美國過去提供的軍事財務援助的交換，或者是否適用於未來的支持。

基輔官員22日正在研究這項新的提議，同時決定如何做出回應。烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）22日提到，政府層級的小組會在24日開始針對新協議展開工作，烏克蘭希望利用資源換取獲得特定安全保障。

這份文件也表明美國未來可能向烏克蘭提供更多援助，但代價高昂。依據協議，烏克蘭需要向基金繳納相當於協議簽署後美國可能援助烏克蘭金額的兩倍資金。美國可把部分收入重新投資在烏克蘭戰後重建，包括投資開發烏克蘭的地下資源與基礎設施。

不只如此，新提案也提及，目前由俄羅斯占領土地，一旦解放收復，這些地區的資源收入將要占基金的66%。俄羅斯目前占領烏克蘭約五分之一領土，包括資源豐富的頓巴斯地區。

目前不清楚烏克蘭能否滿足川普政府的要求。烏克蘭並非主要自然資源出口國，去年自然資源收入僅占預算收入的2.5%，蓬勃發展的領域大多在農業、鋼鐵等。烏克蘭官員與能源專家表示，新礦場開發可能需要數年時間以及大量投資，還有許多探勘工作要做，以評估關鍵礦產真正價值。

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