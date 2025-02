馬斯克下通牒！要求聯邦雇員「回報一周工作表現」違者視同辭職

▲馬斯克說,聯邦雇員都將收到電郵,要求回報上周工作表現,不回報者等同辭職。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國川普政府22日晚間發送電子郵件給聯邦雇員,要求在24日晚間之前詳細說明上周工作成果表現,否則恐怕飯碗不保。在這封電子郵件發送之前,億萬富豪馬斯克(Elon Musk)才在社群平台X發文提及此事,更說「不回報者,視同辭職」。

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation. — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025

BBC、路透等報導,美國已有數個聯邦機構收到這封電子郵件,包括美國證券交易委員會、美國國家海洋暨大氣總署、美國疾病管制與預防中心等,電子郵件主旨為「你上周做了什麼?」(What did you do last week?)信件內容要求員工,要把上周工作成果表現整理成5點,並在美東24日晚間11時59分之前回覆,但不得披露機密資訊。

This is harassment. And like most of these Musk-Trump scare tactics, it’s also illegal.



The unelected billionaire says failure to respond will be taken as a resignation, but in the federal government, resignations must be voluntary. pic.twitter.com/xqMUpkDyEC — Congresswoman Nikema Williams (@RepNikema) February 23, 2025

現階段不清楚如果聯邦雇員選擇不回覆電子郵件,馬斯克有哪些法律基礎來解聘這些人。信件中並未提及不回覆是否會被視為辭職。

另有消息人士透露,這封信也寄給消費者金融保護局(CFPB)工作人員,但單位內部大多數職員早在月初就已經接到要求停止手邊任務的命令,如今這道新的指令無疑造成難題。

在馬斯克發文之前,川普在社群平台真實社群(Truth Social)發文提到,政府效率部(DOGE)應該要更積極縮減重組230萬聯邦勞動力。