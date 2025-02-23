彭博爆：川普向墨西哥施壓「對中國徵關稅」！　交換免除25%關稅

▲彭博社稱，川普要求墨西哥對中國課徵關稅，以換取美對墨的關稅減免。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

《彭博社》報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）20日向墨西哥官員建議，墨西哥應該對中國進口商品徵收關稅，以此避免美國對墨西哥商品的新關稅措施。

報導引用知情人士消息透露，盧特尼克上周在華盛頓會見了墨西哥經濟部長馬塞洛·厄伯拉特（Marcelo Ebrard），並向對方提出了這項要求。

會議中，美國貿易代表詹姆森·葛里爾（Jamieson Greer）和國家經濟會議（NEC）主席凱文·哈塞特（Kevin Hassett）也在場。

根據知情人士的說法，墨西哥在會議中並未對向中國進口商品徵稅作出任何承諾。但會議的最終，雙方同意成立一個工作小組，以繼續討論貿易和關稅問題。

厄伯拉特事後在X上表示，這次的華盛頓會晤「充滿建設性」，並對兩國之間有關貿易與關稅的首次談話表示樂觀。

美國原定於2月4日對墨西哥與加拿大實施25%的新關稅政策，但川普在2月3日又臨時宣布，將延緩30天。新規預計將於3月6日正式生效。

與此同時，美國自2月4日起對中國進口商品加徵10%關稅。當時曾有消息指出，川普與中國國家主席習近平將進行對話，但最終未能實現。新制生效當日，中國也對美國採取了一系列報復措施。