盧比歐反對改變台海現狀　外交部：正因捍衛現狀立場維持區域穩定

▲美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日受訪時，被問到如果中國對台灣採取行動，美國是否將保衛台灣時表示，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。美方不尋求引發衝突，也不希望看到衝突。對此，外交部長林佳龍22日特別感謝盧比歐，強調正是這樣捍衛現狀的立場長期維持了區域的穩定。

美國國務卿盧比歐於美東時間本（2）月20日接受記者Catherine Herridge專訪，重申美國跨政府長期以來依據《台灣關係法》及「六項保證」對台明確的承諾，並多次強調美國反對任何透過武力、威脅或脅迫改變現狀的立場。盧卿也再次表達堅定支持台灣的國際參與，並指出中國無法在這些國際場域代表台灣的觀點和利益。

對此，外交部長林佳龍感謝盧比歐再次重申美方對台堅定、清楚的承諾，以及反對以武力或脅迫改變現狀的長期政策立場，與對台灣國際參與的支持。

林佳龍也呼應盧卿論點強調，正是這樣捍衛現狀的立場長期維持了區域的穩定。台灣將持續與美方合作，深化台美互利互惠的緊密夥伴關係，強化台灣的自我防衛能力，共同維護台海現狀及促進兩國人民福祉與區域的和平、穩定與繁榮。