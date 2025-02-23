IG封鎖別人怕被發現？　1招教你「軟封鎖」不留痕跡

▲外媒分享一招，讓你在Instagram上軟封鎖別人，不容易被發現。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

Instagram被討厭的同事或朋友追蹤，但卻因為怕被發現而不敢大膽封鎖對方，是否讓你備受困擾？外媒就分享了1招「軟封鎖」，教你如何讓對方再也看不到你的限時動態與貼文，但是也很難發現自己是被你封鎖。

根據外媒mspoweruser報導，當你在Instagram上封鎖某人後，對方無法看到你的貼文以及個人檔案。然而當他進入你的個人頁面，依舊能看到你的用戶名稱，只是無法看到你的追蹤名單與粉絲名單，因此馬上就能知道自己是遭到封鎖。

不僅如此，如果你們曾經有過對話紀錄，對方仍然能在訊息區看到你的個人照片，封鎖後的訊息紀錄也依然會保留。每當你更新大頭貼，就會同步更新在他的訊息區，只是對方無法繼續與你互動或是看到你的動態。如果透過對話框直接進入個人首頁，對方也看不到你的個人頁面。

在這種情況下，如果對方在登出狀態下重新打開Instagram，還是能看到你的個人檔案。此外，被封鎖的人無法查看你的追蹤名單與粉絲名單，但是當對方登出帳戶，就能看到你的追蹤名單與粉絲名單。

如果不希望某個特定用戶查看自己的個人檔案，但又不想直接封鎖對方，或是怕封鎖對方被發現，可以使用「軟封鎖」（Soft Block）。也就是先將對方封鎖後再解除，讓對方自動退追你的帳戶後，再將帳戶設為私人模式，讓對方無法再造訪你的個人頁面與貼文，但是對方仍然能從對話框私訊你，不會發現異狀。