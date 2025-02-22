北韓軍俘虜願意歸順　烏克蘭軍方釋出善意：可以送往南韓

▲北韓軍26歲狙擊手李某在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣約1.1萬兵力的精銳部隊遠赴俄國庫斯克州迎戰烏軍。今年1月9日，烏軍在庫斯克州俘虜2名北韓士兵，送往基輔治療。最近，韓媒《朝鮮日報》前往烏克蘭戰俘營進行採訪，其中一人透露「願意歸順南韓」的意願。對此，烏克蘭軍方也首度表態，表示可以將北韓軍俘虜送往南韓。

南韓《韓聯社》前往烏克蘭首都基輔，向烏克蘭國防部情報總局（HUR）發言人切爾尼亞克（Andriy Chernyak）進行專訪。針對是否能夠將北韓軍俘虜送往南韓，切爾尼亞克強調，烏克蘭其實與南韓政府、南韓國家情報院、南韓特殊部隊之間維持著緊密的合作關係。

切爾尼亞克表示，「所有事項都是可行的！我們和南韓的國家情報院、特殊部隊維持著堅若磐石的關係。因此，將北韓軍俘虜送往南韓，是可行的。」

▲韓媒前往烏克蘭當地，專訪2名遭到俘虜的北韓士兵。左為下顎曾經受傷包繃帶的李某、右為白某。（圖／翻攝自朝鮮日報）

據悉，北韓軍俘虜李某在部隊中擔任狙擊手兼偵察人員，現年26歲，他在烏克蘭戰俘營接受南韓《朝鮮日報》專訪時透露，他其實是隸屬於北韓偵察總局的士兵，10年前開始進入北韓軍隊服役，去年10至11月抵達庫斯克州，今年1月9日遭烏軍俘虜時，下顎、右手臂遭子彈貫穿重傷，因此需要包繃帶，在接受烏軍審訊、由南韓國情院專員協助口譯時，仍無法開口說話。

李某向《朝鮮日報》透露，「首先我會先提出難民申請，我想去大韓民國（南韓），我內心已有8成這樣打算。」

針對李某在專訪中表態願意脫北、歸順南韓，南韓政府也溫情喊話表示願意接納，「依照憲法規定，北韓軍俘虜事實上也被視為大韓民國的國民，只要確認有歸順意願，我們就會予以接納。依照上述原則，我們計畫提供協助，並將我國立場傳達給烏克蘭政府。」

＊以下為《韓聯社》記者與切爾尼亞克進行的問答內容：

記者：北韓軍俘虜接受韓媒專訪時透露歸順意願，送往南韓是可行的嗎？

切爾尼亞克：所有事項都是可行的。目前我方（烏克蘭）正與韓國政府維持緊密合作，與南韓國情院、特殊部隊維持著堅若磐石的關係。因此，我認為將北韓軍俘虜送往南韓是可行的。

記者：現在北韓軍俘虜身在何處？

切爾尼亞克：雖然目前無法透露北韓軍俘虜的確切位置，但他們的需求已被滿足，被收容至安全的地點。

記者：目前北韓軍隊的動向是？

切爾尼亞克：目前北韓軍、甚至是囚犯正駐屯在烏克蘭。他們的存在，在烏克蘭境內引起實質性的問題，極有可能對亞太地區招來危險。北韓軍1.1萬兵力接受最新武器的訓練，過去2個月以來實際參與戰鬥。根據情報，北韓軍在這段時間以內約有4000名兵力死亡或重傷，部分可能會在傷癒後回歸戰場。俄羅斯仍持續和北韓維持軍事合作。

記者：先前曾有報導指出，被派往俄國庫斯克州前線的北韓軍，從1月中就突然消失了。若報導屬實，您認為原因為何？

切爾尼亞克：他們不是從前線消失，而是因為蒙受巨大損傷，才會退居後方，預估在恢復後再度回到戰場。在庫斯克州的4個旅級部隊，並非全由北韓軍所組成，而是混雜在各部隊內。當北韓軍所在的陣地遭到打擊，俄軍會使用火焰噴射器完全破壞該地，讓外界連完整的屍體也找不到，這樣就沒辦法收屍或確認身分。

記者：北韓還會再派出援兵嗎？

切爾尼亞克：初期北韓軍派出的兵力為1.1萬人，其中約有4000多人死傷，目前推測還有6000多名兵力在戰場。根據我方分析，北韓最多還可以再派出15萬名兵力。

記者：烏克蘭總統澤倫斯基說，北韓軍正針對現代戰爭接受訓練？

切爾尼亞克：儘管北韓軍在初期因為不熟稔戰術而蒙受巨大損失，但他們學習現代戰爭的速度相當快。如今，北韓軍已經相當熟練，且擁有專業的戰鬥水準，他們不懼怕死亡、驍勇善戰。反觀，俄軍輕忽北韓軍的實力，其實北韓軍的戰鬥能力相當優秀。

記者：美國、俄羅斯正加快腳步針對停戰進行談判，是否影響目前的戰況？

切爾尼亞克：儘管沒有活絡的敵對行為，但俄軍強化情報作戰，打算影響停戰協定。我們絕不可輕忽俄軍。但是另一方面，烏軍堅守前線奮戰，正凸顯出俄軍的弱點。俄軍蒙受巨大的兵力損失，付出龐大代價。俄羅斯想藉機營造烏軍無法捍衛國土的形象，因此傳達出想要儘快停戰的訊息。

記者：對烏軍而言，北韓軍是實質性的威脅嗎？

切爾尼亞克：北韓軍的存在，不僅對於烏克蘭，對於亞洲與印太地區更是一大威脅。儘管北韓軍沒有直接參與戰鬥，但卻幾乎能代替相同數量的俄軍兵力。且北韓目前向俄國大量提供武器，儘管大部分是舊款武器，但依據北韓與俄羅斯之間的協議，北韓已學習新技術，打開生產現代武器的大門。

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