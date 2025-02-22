美國安顧問：俄烏戰爭將在川普領導下迅速結束

▲美國國家安全顧問瓦爾茲表示，俄烏戰爭將在川普的領導下迅速結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）表示，在美國總統川普的領導下，俄烏戰爭很快就會結束，並強調烏克蘭總統澤倫斯基將簽署和平協議。目前，美方已與俄羅斯及歐洲盟友協調，試圖促成談判。然而，烏克蘭方面對此強烈反對，堅稱不會接受任何在其未參與下達成的協議，雙方關係日益緊張。

據福斯新聞報導，瓦爾茲21日強調，美方外交代表團本周已在沙烏地阿拉伯與俄羅斯高層會晤，並與烏克蘭官員協商，希望讓基輔當局理解戰爭不應無限延續，而川普政府也正積極尋求結束戰爭的途徑，包括與俄羅斯直接對話。與此同時，瓦爾茲坦承，川普對澤倫斯基日漸不滿，指責其不願妥協導致局勢僵持。

然而，澤倫斯基強硬回應，重申烏克蘭不會接受未經基輔參與的和平談判，並表示「沒有人能在我們背後決定任何事情」，指責川普政府的舉措是在強迫烏克蘭屈服。目前，美國與烏克蘭的關係已越來越緊張，川普本周更直接將澤倫斯基稱為「獨裁者」，指其讓烏克蘭人民失望，甚至暗示烏克蘭應對戰爭爆發負責。

美國代表團日前在利雅德與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及俄方談判代表鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）會面，討論戰爭終結方案。川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，美方仍致力於尋找「可帶來持續和平」的途徑，並強調華盛頓的立場是確保各方利益。然而，烏克蘭未獲邀參與相關會議。