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北韓軍俘虜受訪坦言「想要脫北」　南韓政府溫情喊話：願意接納

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲26歲北韓士兵李某今年1月遭烏軍俘虜時，下顎、右手臂受重傷。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏戰爭近來可能將迎來停戰曙光，南韓媒體《朝鮮日報》派遣記者團隊前往烏克蘭當地戰俘營，首度向2名遭烏軍俘虜的北韓士兵進行專訪，其中26歲的李姓士兵坦言，他打算以難民申請的方式歸化南韓。對此，南韓政府也親自喊話，表示願意接納北韓投誠士兵。

根據《韓聯社》，針對派往俄國庫斯克州作戰、卻被烏軍俘虜的北韓精銳部隊士兵，南韓政府今（19）日下午公開喊話，表示因為北韓軍隊俘虜在憲法上也能算是大韓民國的國民，因此一旦確定該名北韓士兵的投誠意願，將會在以接納為原則的條件下進行協助。

南韓外交部關係人士進一步解釋，「一旦（北韓軍俘虜）有意願前往南韓，我方將全員接納。依照此一基本原則和相關法令，我方將提供必要的保護和協助。畢竟，北韓軍人也是憲法所規定的我國（大韓民國）國民。在遣返俘虜時，不僅必須符合國際法禹相關法令規定，還得尊重俘虜個人的自由意志，絕對無法讓俘虜處於個人意志受到迫害的威脅下被遣返。」

報導指出，儘管南韓政府已向烏克蘭方面傳達上述立場，但還未針對北韓士兵投誠定居南韓的問題進入正式協商階段。

據悉，26歲的北韓士兵李某接受《朝鮮日報》專訪時透露，他與另名遭俘的21歲白姓士兵皆隸屬於北韓偵察總局，而他未來打算透過申請難民的方式前往南韓投誠，「我內心已有8成這樣打算。」

►北韓俘虜首受訪！曝赴俄作戰「遭俘引爆自盡」細節：想到南韓生活

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