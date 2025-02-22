7中國人「登頂富士山」真相曝！　日網抓包P圖狂酸：巨人斯勾以

▲中國網友在小紅書分享他和朋友「登頂」日本富士山。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

富士山是代表日本的知名觀光勝地，被日本人視為聖山，主峰海拔高度約3775公尺，美麗且壯觀的火山形態吸引旅客朝聖，山頂上的皚皚白雪又被稱為「雪化妝」，宛如人間仙境。不過，日前有中國人在社群平台上傳「登頂」的相片，聲稱自己一大早起床爬富士山，然而卻旋即被其他人識破，認為明顯是合成照。

綜合日媒報導，該名中國網友透過社群平台小紅書發文寫道，「很難否認，在大冬天早上6點半起床是件痛苦的事，但登上富士山頂的那一刻，一切都值得了！＃山中湖觀富士山」

從該名中國網友分享的相片中可以看到，有7人並排站在富士山火山口的上方，無法同時並肩站立，且還有人被分配到接近斜坡的位置，一行人露出燦爛的笑容，對著鏡頭比出YA手勢，身後的景觀相當壯麗。

不過，該張相片很明顯是造假，因為光是富士山的火山口，直徑就長達將近780公尺，且一行人站在火山口的站姿相當不自然，一看就知道是使用修圖軟體，將7人的合照PO在火山口上，這7人彷彿是站在火山口上的「巨人」，如何沿著路徑上山，更是不可解的謎。

日本網友「保守速報」將該張相片轉傳到社群平台X，吸引其他人留言，「他們到底是怎麼拍到照？富士山應該有自衛隊，而且禁飛無人機吧」、「難道登上富士山頂上的中國人，平均身高都有500公尺嗎」、「該怎麼說，難道他們身高有10公尺嗎」、「中國人好厲害，大家都是巨人」、「比哥吉拉還大」、「補充一下，哥吉拉的身高有50公尺、超人力霸王則是40公尺」。

也有中國人打趣留言道，「原來富士山的火山口比我家客廳還要小呀，謝謝你告訴我」、「我從飛機的窗戶看見你們了」、「雖然不知道在月球上能不能看到萬里長城，但確實能夠看見你們喔」。

據悉，富士山主要有4條登山道，且每年只有夏季允許開放，甚至入山前還需要經過登記，從7人的穿著可以知道，明顯是造假。