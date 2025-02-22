路透：俄或同意用歐洲凍結資產重建烏克蘭　克宮拒絕評論

▲消息稱，俄羅斯願意將三分之二被歐洲凍結的海外資產用於重建烏克蘭。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

3位消息人士透露，俄羅斯可能同意將歐洲凍結的3000億美元主權資產用於烏克蘭重建，但要求部分資金用於俄軍控制的烏克蘭東部地區。這項提議目前仍處於早期討論階段，且各方對如何分配資金意見不一。

據路透社報導，俄羅斯2022年對烏克蘭展開全面入侵後，美國及其盟友凍結了俄羅斯3000億至3500億美元（約新台幣9.8至11.5兆元）的在海外的主權資產，其中大部分為存放於歐洲的政府債券。一名熟悉莫斯科內部討論的消息人士表示，俄方正考慮將被凍結資產的三分之二用於烏克蘭重建，但前提是要有資金使用的透明度和問責機制。

另一方面，消息人士補充，俄羅斯可能會要求將剩餘的資金用於俄羅斯目前控制的烏克蘭東部地區，因為俄方已將這些地區視為俄羅斯領土。由於這項提議目前仍處於早期討論階段，克里姆林宮拒絕了路透社的置評要求，且媒體目前也無法確定相關提議是否已在美俄18日在沙烏地阿拉伯舉行的會談中進行討論。

世界銀行估計，烏克蘭重建和復甦的成本約為4860億美元（約新台幣16兆元）。隨著戰爭持續，烏俄都付出了慘重代價，目前雙方共有數十萬士兵傷亡，烏克蘭也有逾百萬人流離失所。近來，美國總統川普正推動以烏克蘭礦產換取美國支持，而俄羅斯則堅持要求烏軍撤出其聲稱擁有的領土，並終止烏克蘭加入北約的計畫。

這一提議現正面臨西方國家的法律與政治阻力。七國集團（G7）早前承諾，俄羅斯主權資產將持續凍結，直到俄方為戰爭破壞付出代價。歐洲央行和德國政府對沒收這些資金態度保留，擔憂此舉將影響歐元的儲備貨幣地位。另一方面，俄羅斯警告，沒收資產將違反自由市場原則，並可能引發報復措施，包括沒收在俄羅斯的西方企業資產。

儘管俄方部分強硬派曾建議將資金視為「購買」佔領區的代價，但西方國家對此態度審慎。分析家指出，即便俄羅斯願意讓步，若沒有歐美全面支持，美俄談判仍將面臨重重挑戰。