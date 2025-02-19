北韓俘虜首受訪！曝赴俄作戰「遭俘引爆自盡」細節：想到南韓生活

▲韓媒前往烏克蘭當地，專訪2名遭到俘虜的北韓士兵。左為下顎曾經受傷包繃帶的李某、右為白某。（圖／翻攝自朝鮮日報）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣精銳部隊遠赴俄國庫斯克州與烏軍交戰。今年1月9日，烏軍在庫斯克州俘虜2名21歲、26歲的北韓士兵，送往基輔治療，當時烏克蘭總統澤倫斯基還首度公開審訊影像。如今，韓媒獨步全球，在當地向2名北韓俘虜進行專訪，透露赴俄作戰的前後過程、如何應對烏克蘭無人機，俘虜更表示想至南韓生活。

南韓媒體《朝鮮日報》最近派遣團隊前往烏克蘭境內某戰俘收容所，向2名遭到烏軍俘虜的北韓士兵進行專訪，是全球第一個向北韓士兵俘虜進行專訪的媒體，受訪者為26歲的狙擊手兼偵察人員李某（리모，北韓使用的韓文不採用頭音法則，리為李姓）、21歲獵兵白某，兩人分別被關在收容所內側的獨居房。

▼《朝鮮日報》前往烏克蘭戰俘營，專訪2名遭俘虜的北韓士兵。

儘管外界認為，北韓派遣至俄國作戰的軍隊為被稱為「暴風軍團」的部隊，但李某、白某兩人皆不約而同表示，他們其實是隸屬於北韓偵察總局的士兵。下顎與右手臂受到槍傷的李某從10年前開始進入北韓軍隊服兵役，至於白某則是從4年前服役，兩人去年10至11月底達俄羅斯庫斯克州，部隊兵力約2500人。

李某、白某透過此次《朝鮮日報》專訪，首度向外界透露北韓洗腦部隊赴俄作戰的內幕。兩人表示，北韓保衛部要員正在監控、控管在庫斯克州的北韓軍隊，且還向北韓士兵們撒謊，宣稱南韓派遣部隊遠赴烏克蘭、利用無人機攻擊北韓軍隊，以此激發北韓士兵們的敵對意識。

李某表示，「（北韓保衛部的人）跟我們說，那些在烏克蘭軍操縱無人機的機師，全部都是來自大韓民國（南韓）的軍人！」

▼26歲的李某1月在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，當時下顎還纏著繃帶。（圖／達志影像）

▲北韓士兵白某在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

報導指出，李某、白某等2名遭俘北韓士兵，其實都是獨生子，在家裡並沒有其他兄弟姐妹。其中，李某來自首都平壤某貧困家庭，去年10月10日以為是「出國留學訓練」才來到俄國；至於白某則透露，父親在他入伍那年病死，留下50歲的母親。

兩人向《朝鮮日報》表示，「等到退伍後，我們的夢想是能夠進到大學念書」；李某更補充，未來他打算透過難民申請的方式來到南韓生活，「我內心已有8成這樣打算」。

《朝鮮日報》計畫分成2篇刊登專訪，前一篇聚焦在26歲的李某、下一篇則聚焦在21歲的白某。

據悉，李某被烏軍俘虜時，下顎與右手臂遭到子彈貫穿重傷，當時接受烏軍審訊、由南韓國家情報院專員協助口譯時，仍然無法開口說話，直到一個月後的此次專訪，下顎的傷勢才逐漸好轉，能夠開口說話；不過，李某透露，目前下顎還沒完全康復，因此就連泡麵也無法吃，只能吃粥止餓。

▲去年7月受凱米颱風外圍環流影響，北韓鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

李某在專訪中透露，他是跟隨部隊於去年10月10日出發，此前原本是分派至北韓慈江道針對當地洪患進行災後重建，直到一個月後才撤離當地，前往訓練基地接受特訓後，10月初搭乘火車、飛機、巴士來到俄羅斯。

李某也在專訪中曝光烏軍的祕密殺人武器！據悉，北韓軍在庫斯克州因烏軍無人機而蒙受慘重的人員傷亡。對此，李某透露，北韓軍稱呼烏軍該款無人機為「魔鬼無人機」，是掛著熱像感測儀的巨型無人機，每晚會在空中巡邏、投擲手榴彈，之後烏軍再派出能夠發射機槍的裝甲車，全面轟炸由北韓軍掌控的土地。

李某表示，在北韓人民軍隊的觀念裡，並不存在「俘虜」的概念，因為一旦淪為敵軍俘虜，幾乎等同於「變節」，因此可能會被要求引爆手榴彈自盡，「若我有手榴彈，我可能也會跟著自盡......」

▲北韓軍前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

李某指出，其實來到庫斯克州後，彈藥與軍服是由上級提供，至於北韓底層士兵幾乎無法與俄軍士兵進行溝通。李某表示，對於如何應付烏軍無人機，北韓軍隊是教導「只有跑得快才能生存」，迅速躲避、找掩護，不過並未接受擊落無人機的訓練。

李某補充，他在平壤使用智慧型手機時，並沒有使用過翻譯軟體，「因為在那裡幾乎沒碰過外國人」，直到前往俄烏作戰後才首次使用翻譯功能。李某也指控，因為俄軍未能及時提供砲兵正確支援、砲兵發射方向錯誤，才會導致北韓軍隊犧牲。

另外，李某也透露過去在北韓曾經偷聽南韓流行音樂，不過卻沒有看過韓劇，「畢竟亂看的話，就會被人抓走！」

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