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俄軍傷兵送往北韓療養！他受訪透露「食物難吃」：被禁與當地人接觸

▲▼俄軍指揮官太過依賴精銳部隊，在錯誤的戰術指導下，讓秘密特種部隊損失慘重。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍指揮官太過依賴精銳部隊，在錯誤的戰術指導下，讓秘密特種部隊損失慘重。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來，俄羅斯將在俄烏戰爭中受傷的士兵送往北韓（朝鮮）進行醫療康復與休養，顯示兩國進一步強化在軍事與政治上的合作。部分士兵透露，北韓的療養設施整體條件尚可，但缺乏應有的醫療服務，且行動受限。分析認為，俄軍可能以康復為名，實則與北韓軍方進行軍事合作。

根據《衛報》，一名俄軍士兵阿列克謝（Aleksei，化名）在戰爭中腿部遭子彈擊中，原本計畫申請在俄國的療養地，但因黑海、阿爾泰山脈名額已滿，因此被派往北韓東部城市元山進行療養。他在當地與數十名俄軍共住，享有游泳池與桑拿設施，日常則以乒乓球與紙牌遊戲消磨時間。

然而，他抱怨未能獲得預期的醫療照護，餐點大部分缺乏肉類、且味道清淡，且俄籍士兵不得在夜間外出或與當地民眾接觸。

▲▼北韓最高領導人金正恩計畫將元山葛麻半島打造成豪華觀光渡假村。（圖／達志影像）

▲▼北韓最高領導人金正恩計畫將元山葛麻半島打造成豪華觀光渡假村。（圖／達志影像）

▲▼北韓最高領導人金正恩計畫將元山葛麻半島打造成豪華觀光渡假村。（圖／達志影像）

俄羅斯政府雖未公開宣傳前往北韓的康復計畫，但俄羅斯駐平壤大使馬歇各羅本月受訪時證實，數百名在烏克蘭作戰的俄軍正在北韓療養院接受康復治療，強調「食宿全由北韓免費提供」。他還表示，當俄方試圖補償相關費用時，北韓方面拒絕接受。

然而，北韓醫療體系受制於國際制裁，本來就面臨資源短缺問題，語言與文化上的差異也可能影響療養品質。此外，目前還不清楚是否有傷勢較重的士兵被送往北韓醫院，或是除了元山以外，是否還有其他設施收治俄軍。

除了康復計畫外，北韓去年夏天也為在俄烏戰爭中陣亡俄軍士兵的子女舉辦夏令營。普丁曾於訪問平壤時感謝北韓最高領導人金正恩的安排，並提到這些兒童在元山市松濤園的夏令營度過暑假。與康復計畫不同，俄媒公開報導此一活動，刊登兒童與北韓領袖雕像合影的畫面。

▲▼俄羅斯兒童前往北韓元山松濤園參加夏令營。（圖／達志影像）

▲▼俄羅斯兒童前往北韓元山松濤園參加夏令營。（圖／達志影像）

▲▼俄羅斯兒童前往北韓元山松濤園參加夏令營。（圖／達志影像）

針對俄軍赴北韓康復療養的情況，有分析認為這可能不只是單純的醫療協助。美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，部分俄軍成員可能包括軍官或士官，這或許使俄軍能夠與北韓軍方交流作戰經驗，進一步深化軍事合作。

目前，北韓計畫在元山葛麻半島開設豪華海濱度假村，據稱可容納數萬名遊客，俄媒甚至將其視為潛在的旅遊目的地。外界關注，未來是否會有更多俄軍進入北韓，或雙方是否進一步擴大軍事合作。

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