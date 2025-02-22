路透：俄羅斯可能同意「動用3000億美元凍結資金」助烏克蘭重建

▲烏克蘭東部的重要戰略據點布格列達爾（Vuhledar）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》獨家報導指出，俄羅斯可能同意動用被歐洲凍結的3000億美元資產來重建烏克蘭，但堅持部分資金應用於俄軍的佔領區內。

有3名消息人士向《路透社》表示，美俄會談結束後，作為潛在和平協議的一部分，莫斯科正考慮同意動用被歐洲凍結的3000億美元資金來重建烏克蘭。

普丁2022年派軍進入烏克蘭後，美國及其盟友禁止與俄羅斯央行及財政部進行交易，導致約3000至3500億美元的俄羅斯主權資產遭到凍結；這些資產主要包括俄羅斯持有、存放在歐洲證券存管機構內的歐洲、美國及英國政府債券。

熟悉莫斯科內部討論的消息人士表示，俄方可能接受最多三分之二的資金用於烏克蘭重建，前提是有明確的監管機制，且剩餘的資金將用於俄方目前控制的烏克蘭東部地區。

俄羅斯可能同意動用這筆凍結資金來幫助重建烏克蘭的消息此前未曾曝光，這或許顯示了俄方在與美方談判時，願意妥協的部分內容。克里姆林宮先前曾批評，將這筆資金用於烏克蘭的計畫等同於「搶劫」。

世界銀行（World Bank）一年前估計，烏克蘭的重建與復甦費用將高達4860億美元。

由於談判仍處於初步階段，且涉及敏感內容，消息人士不願公開身分。克里姆林宮對此拒絕發表評論，烏克蘭外交部與白宮也未立即回應媒體的置評請求。