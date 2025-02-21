iPhone撐7年「現在換機超尷尬」　買16、16e還是等17！內行給答案

▲原PO猶豫是否要換iPhone16。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

蘋果「最便宜AI手機」iPhone 16e將在下周開賣，而有網友直呼，使用7年之久的iPhone 8 Plus續航力越來越差，但現在時機點有些尷尬，該換iPhone 16還是等iPhone 17上市呢？文章中，也有網友搭版求問「8+換16e嗎？」釣出內行分析，若不急迫的話，先觀察16e的市場反應；但急著換機的話，當然就要換16系列。

一名男網友在Dcard表示，目前使用iPhone 8 Plus已經7年之久，從來沒有換過電池，本來使用上都沒問題，但最近出現要一直充電的狀況，因此原PO萌起換新機的念頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO實際爬文，發現iPhone 16有發熱的問題，因此求問果粉給建議，「應該等 iPhone 17，還是iPhone 16 其實還不錯，可以直接買呢？」該文章曝光後，也有網友搭版詢問「推薦8+換16e嗎？」

有果粉熱心幫分析，「看預算跟需求，但現階段會建議貼一點錢上16系列，或是乾脆回去看15系列」、「真的想要買16e的話，建議過2個月觀察市場反應，像是性能實測跟價格跌的幅度；如果是今天直接買，會建議上16系列性價比會比較高，畢竟16e目前看起來是什麼都閹割，然後拿給你一個好一點的晶片，然後賣你2萬多」。

其他網友也分享使用i16的心得，「拿第一批的16 Pro超級穩，到現在沒出現任何問題」、「16 Pro用不到一個月，會自動關機」、「我在用i16，目前沒有發熱問題啦」、「前幾天剛從i11換16 Pro，蠻建議換機的，整體來說都很順，沒有什麼太大問題」、「前兩天剛買新機，XR換16 Pro，超穩」。

也有人直呼，如果可以等iPhone 17的話會更好，「等i17，今年會大改」、「如果沒有電池膨脹或是老舊的情況發生，建議等i17，畢竟剩半年左右，如果i17真的不如預期，最起碼i16也降價了；現階段i16系列感覺就是中規中矩，沒有聽到太多的壞消息，以發熱來說，現在i16的情況聽說改善很多」。