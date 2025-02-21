　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone撐7年「現在換機超尷尬」　買16、16e還是等17！內行給答案

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO猶豫是否要換iPhone16。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

蘋果「最便宜AI手機」iPhone 16e將在下周開賣，而有網友直呼，使用7年之久的iPhone 8 Plus續航力越來越差，但現在時機點有些尷尬，該換iPhone 16還是等iPhone 17上市呢？文章中，也有網友搭版求問「8+換16e嗎？」釣出內行分析，若不急迫的話，先觀察16e的市場反應；但急著換機的話，當然就要換16系列。

一名男網友在Dcard表示，目前使用iPhone 8 Plus已經7年之久，從來沒有換過電池，本來使用上都沒問題，但最近出現要一直充電的狀況，因此原PO萌起換新機的念頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO實際爬文，發現iPhone 16有發熱的問題，因此求問果粉給建議，「應該等 iPhone 17，還是iPhone 16 其實還不錯，可以直接買呢？」該文章曝光後，也有網友搭版詢問「推薦8+換16e嗎？」

有果粉熱心幫分析，「看預算跟需求，但現階段會建議貼一點錢上16系列，或是乾脆回去看15系列」、「真的想要買16e的話，建議過2個月觀察市場反應，像是性能實測跟價格跌的幅度；如果是今天直接買，會建議上16系列性價比會比較高，畢竟16e目前看起來是什麼都閹割，然後拿給你一個好一點的晶片，然後賣你2萬多」。

其他網友也分享使用i16的心得，「拿第一批的16 Pro超級穩，到現在沒出現任何問題」、「16 Pro用不到一個月，會自動關機」、「我在用i16，目前沒有發熱問題啦」、「前幾天剛從i11換16 Pro，蠻建議換機的，整體來說都很順，沒有什麼太大問題」、「前兩天剛買新機，XR換16 Pro，超穩」。

也有人直呼，如果可以等iPhone 17的話會更好，「等i17，今年會大改」、「如果沒有電池膨脹或是老舊的情況發生，建議等i17，畢竟剩半年左右，如果i17真的不如預期，最起碼i16也降價了；現階段i16系列感覺就是中規中矩，沒有聽到太多的壞消息，以發熱來說，現在i16的情況聽說改善很多」。

【延伸閱讀】

►去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了...媳抓狂！結局更怒

►iPhone 16e「吃相太難看」　果粉怒了：不要怪一堆人跳到安卓

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
39歲女「突倒路邊」全身僵硬暴斃　身旁1咖行李箱
小優昔出賣丫頭、害徐凱希分手！　「大嘴巴黑歷史」被挖
日人嫌台灣人素質差！日網紅4點質疑「99%日本人無法辨認」
汪小菲來台「S媽上戰場恐無望」！　律師曝1機會
直擊／大都會公園人潮爆！　「寶可夢訓練家」開戰
快訊／中華首戰西班牙　打線出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波冷氣團急凍3天「最冷跌至13度」　雨區擴大時間曝

掌握最新照護技術！北榮首次跨海金門　舉行傷口衛生治療實作坊

《童話故事下集》「她演2角色」讓劉以豪狂NG　網：沒發現是同一人

【廣編】林益全攝影展「全心自由視」分享旅途瞬間

快訊／新北基隆大雨特報！12縣市防10級強陣風

嫌台灣人素質差！日網紅列4點質疑「99%日本人無法辨認台灣人」

台南交通死亡大降14.2%　取消「禁行機車」今年全面擴大

蝦皮智取店「誤關櫃門」怎麼辦！網紅還沒取貨秒慌　網友：你不孤單

南投抽檢21件市售蔬果！4件農藥殘留超標　全聯、美廉社都出包

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉了

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

下波冷氣團急凍3天「最冷跌至13度」　雨區擴大時間曝

掌握最新照護技術！北榮首次跨海金門　舉行傷口衛生治療實作坊

《童話故事下集》「她演2角色」讓劉以豪狂NG　網：沒發現是同一人

【廣編】林益全攝影展「全心自由視」分享旅途瞬間

快訊／新北基隆大雨特報！12縣市防10級強陣風

嫌台灣人素質差！日網紅列4點質疑「99%日本人無法辨認台灣人」

台南交通死亡大降14.2%　取消「禁行機車」今年全面擴大

蝦皮智取店「誤關櫃門」怎麼辦！網紅還沒取貨秒慌　網友：你不孤單

南投抽檢21件市售蔬果！4件農藥殘留超標　全聯、美廉社都出包

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉了

6隻貓貓過情人節　鏟屎官手做「肉泥花束」給足儀式感

最美港姐神隱20年「主因曝光」！1年288場商演　遭欺負委屈痛哭

張雅琴訪美國國家安全副顧問　博明認為川普一定會有動作

《加州汽車旅館》羅人友大改形象化身厚片男孩　與李世榮再續童年愛戀

女移工深夜「突倒路邊」全身僵硬暴斃　身旁詭留1咖行李箱

下波冷氣團急凍3天「最冷跌至13度」　雨區擴大時間曝

掌握最新照護技術！北榮首次跨海金門　舉行傷口衛生治療實作坊

鄰居洗衣服「放半天沒拿」她等到崩潰！　網提解方：丟紅臉盆

40歲詹姆斯轟40分　里夫斯：還要他證明自己的是喬丹粉絲

穩健熱銷！「元利四季莊園」萬坪基地都心造鎮　廣受購屋族青睞

阿北透早滷肉卻度估...　屋內變「煙霧室」！全社區被他嚇醒

生活熱門新聞

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

去日本「婆婆機場找不到護照」　兒子不去了！結局更怒

中華隊對西班牙！台南Josh發文了　網道謝

「台人排隊結帳1幕」惹怒日本店員：沒羞恥心！

以為會有奶香味　他猛力一吸「被臭到狂咳」

快訊／國1清晨「聯結車翻出護欄」滾落

「強烈未滿冷氣團」2區濕冷　高山可能下雪

中華隊派陳宇宏先發　他想起「1999年奇兵」一戰成名

不考慮花費「台灣最值得去哪？」　網點名2地

新光三越氣爆　櫃姐曝公司1離譜要求

4生肖要發財了！ 2025受「龍池星」加持財運狂飆

更多熱門

相關新聞

陸70歲老奶奶整日玩手機到凌晨 驗光驗不出...一測近視達2300度

陸70歲老奶奶整日玩手機到凌晨 驗光驗不出...一測近視達2300度

山東菏澤一對70多歲的爺爺奶奶，兩個人堪稱「手機中毒」使用者，每天一睜開眼就是玩手機，從早一直玩到深夜，甚至是凌晨，家人苦勸都勸不動。兩人的孫女透露，爺爺可以玩手機玩到凌晨一兩點，去醫院檢查才發現散光300度，「奶奶的視力更是誇張，左眼近視2300度，機器都打不出驗光結果。」

郭明錤：iPhone 17搭載蘋果自研Wi-Fi晶片　成本更低、速度更快

郭明錤：iPhone 17搭載蘋果自研Wi-Fi晶片　成本更低、速度更快

雷諾新技術電動車火災數分鐘撲滅

雷諾新技術電動車火災數分鐘撲滅

iPhone 16e與SE系列3大差異　不支援MagSafe

iPhone 16e與SE系列3大差異　不支援MagSafe

iPhone 16e罵越兇「就要大賣了」！他逆風分析

iPhone 16e罵越兇「就要大賣了」！他逆風分析

關鍵字：

iPhone 16iPhone 16e換新機蘋果手機電池充電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

小優大嘴巴遭解約

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面