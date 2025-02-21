一票人「才罵爆iPhone 16e」中華電信5分鐘預約額滿！1機款最搶手

▲中華電信開放預購iPhone 16e，5分鐘額滿驚呆網友。（圖／翻攝蘋果官網）



網搜小組／劉維榛報導

iPhone 16e將在下周五（28日）開賣，中華電信搶先開放預約，短短5分鐘就額滿。由於PTT網友們看到iPhone 16e大砍規格，一支還要破2萬元，紛紛認為「盤子才要買」、「準備滯銷」，如今看到預約額滿的消息後，鄉民則直呼不意外，「早就說會賣很好，以iPhone來說又不貴，這邊罵愈兇就賣愈好！」

iPhone 16e是蘋果系列最便宜的AI手機，但一支價格至少21,900元起跳，不支援Magsafe磁吸充電；有萬年瀏海，沒有動態島；沒有相機鍵；晶片是閹割版的A18，以及沒有廣角鏡頭等，讓一票果粉怒吼「這價格跟規格...不要怪一堆人跳到安卓」、「準備滯銷吧」。

沒想到現實的狀況，似乎與鄉民預期有落差。一名網友在PTT表示，中華電信在昨天下午開放iPhone 16e預約，沒想到短短5分鐘就額滿，讓原PO不可置信直呼「買16e的人比你想的還要多！」

底下網友也驚呼，「太扯了吧」、「PTT反指標很久了吧」、「台灣最不缺的就是盤子」、「不意外啊，早就說會賣很好，以iPhone來說又不貴，這邊罵愈兇就賣愈好」、「看吧！就說一樣賣爆，不要不信」、「老慣例了，罵越兇賣越好」、「勿忘XR，剛出的時候一堆人嘴螢幕顆粒感眼睛會壞掉，結果變成神機」、「看總量吧，華為也是預約滿啊」。

也有人認為，「這價位買來當備用機很適合」、「很多只看價位沒在比較規格」、「我覺得這支很好啊，砍的地方都是平常沒在用的」、「對拍照堪用就好的人來說不錯吧」、「規格確實欠噴，但便宜就贏了」、「長輩機，長輩花22k買16e，總比被詐騙好多了」、「買給小孩用，小孩喜歡」、「只要搭iCloud，沒意外可以用超久」。

中華電信指出，網路門市預約iPhone 16e機型，5分鐘預約額滿，容量以128GB銷售佔6成最為搶手、顏色則以黑色最受果粉愛戴，佔比達5成5。整體熱銷機型前3名分別為「iPhone 16e 黑128GB」、「iPhone 16e 白128GB」、「iPhone 16e 黑256GB」。

關於iPhone 16e價格方面，三大電信同樣最低都為綁約48個月、1,399元，可以以0元帶走iPhone 16e 128G（空機價21,900）；但對標iPhone 16電信方案，同樣內容卻可以以3,300元帶走價值29,900元空機，儼然成為近年來價格比較不漂亮的優惠方案。

另外，蘋果官網、台灣大哥大與遠傳電信部分，皆於今晚9點開放iPhone 16e預購，其中蘋果官網強調，每位顧客限購6部iPhone 16e。