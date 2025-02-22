滑太多3C恐增糖尿病風險！　醫警告「藍光」導致代謝混亂

▲現代人離不開3C產品，恐增加肥胖、糖尿病風險。（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

現代人暴露在各種人造光下，但很多人都不知道，滑太多3C產品，還可能被糖尿病找上。家醫科醫師魏士航示警，根據國外研究顯示，長期接觸3C產品中的藍光，將影響褪黑激素，造成睡眠和代謝功能混亂，恐提升罹患肥胖、糖尿病風險。

魏士航在診所YouTube頻道表示，現代人每天都在接觸各式各樣的人造光，包括手機、電腦及LED燈，而長期接觸人造光中的藍光，將使一般人的代謝功能產生混亂，增加肥胖、糖尿病等疾病的機率。

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魏士航說，在一篇針對藍光的研究中指出，長期暴露在藍光下，將導致每月體重增加、血糖水平升高，胰島素和褪黑激素水平降低。他解釋，褪黑激素在調節生物晝夜的節律上扮演重要角色，會影響睡眠和新陳代謝，使體重和血糖指數上升。

另外，還有一項研究文獻探討藍光在白天和晚上的影響差異，結果發現無論是白天晚上，藍光照射都會改變代謝功能，造成更高的血糖濃度，產生胰島素阻抗。

對此，魏士航建議，若不想暴露在藍光的照射下，最好是減少使用3C產品，如果不得不使用，可以將畫面調整成夜間瀏覽模式，以此抑制藍光，或考慮下載抗藍光App，也能有效減少藍光帶來的傷害。