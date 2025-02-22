18%人曾被數位出軌！10大危險訊號曝　手機「這樣放」小心伴侶外遇

▲隨著智慧型手機和網路的普及化，調查發現人們「數位出軌」的機率變高，並總結出伴侶可能數位出軌的10大危險訊號。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

在智慧手機成癮的時代，科技已成為人們生活的延伸，也對感情關係產生深遠影響。英國手機專家Compare and Recycle最近針對2000名成年人進行調查，發現有18%的受訪者聲稱其伴侶曾有「數位出軌」的經驗，導致59%人戀情破裂，其中還有不少人將在網路外遇視為與肉體出軌同等嚴重的背叛，而調查也在事後總結出10大可能代表伴侶不忠的數位危險訊號。

據《每日郵報》報導，調查發現，排名第一最令人懷疑的行為是伴侶偷偷擁有2部手機，且未作出合理解釋，這一點獲得59%英國人的認同。其次，過度防禦性行為，如伴侶在被要求借手機時表現出異常警惕，也被視為重大警告。

44%的人認為，伴侶刪除訊息紀錄可能代表他們有隱瞞或欺騙的行為，而其他高風險行為還包括：不讓手機離開視線、不在社群媒體上把伴侶加為好友、聯絡人名稱旁邊加上心形表情符號、手機通知頻繁、使用加密APP、總是將手機螢幕朝下放，以及在伴侶身邊時將手機調為飛行模式等。

為了幫助情侶建立數位信任，顧問專家帕特里奇（Rebecca Partridge）建議，情侶應就「數位不忠」的定義進行開誠佈公的討論，並設定雙方可以接受的行為界線。她強調，透明度應優先於偷窺，因為許多情侶的猜疑來自不安全感，而非伴侶真正的不忠。她同時提醒，信任與隱私同樣重要，情侶應界定個人空間與可能損害信任行為之間的界線。

此外，澳洲私家偵探克羅夫茨（Cassie Crofts）透露，部分出軌者利用筆記APP與情人秘密聯繫，以避開伴侶的懷疑。這項發現顯示，在數位時代，外遇行為正變得更加隱蔽，使得情感關係中的數字信任變得前所未有的重要。

▼伴侶可能數位出軌的10大危險訊號。（製圖／記者葉睿涵）