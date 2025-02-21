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五大電商iPhone 16e購機優惠一次看　最高回饋上看4萬元

▲▼蘋果（Apple）正式發布iPhone 16e。（圖／翻攝蘋果官網）

▲蘋果iPhone 16e新機，官網今（2/21）晚9點預購開跑。（圖／翻攝蘋果官網）

記者洪菱鞠／綜合報導

全新iPhone 16e亮相，128GB、256GB及512GB共三種規格，售價分別為新台幣21,900元、25,400元、32,400元，官方今（2/21）晚9點預購開跑，28日正式開賣，雖然這款號稱是蘋果系列最便宜的AI手機，實際價格仍引發不少討論，消費者想換機又想省錢的話，除了可參考電信業者資費方案，五大電商平台的優惠回饋也陸續出爐，並與官網同步開放預訂。

iPhone 16e登場，東森購物網預購新機搭配Apple開學季活動，即日起至2/28，刷指定銀行信用卡最高回饋13%，滿額登記送5%樂透金，以及加碼搶最大獎iPad Air 6。此外，其他人氣iPhone系列手機、Mac、iPad、Apple Watch等同步推出優惠，有汰舊換新需求的果粉要把握。

momo購物網祭出小資族激省攻略，包括信用卡最高回饋3,500元刷卡金、加碼送500元mo幣回饋、舊機回收最高可換32,000元紅利金，線上舊機換新機並刷指定銀行信用卡，回饋加總高達36,000元。由於iPhone 16e效能媲美旗艦機，有鑑於iPhone SE系列上一代機型iPhone SE 2022於預購首日人流較平日同時段成長四成，預估此次新機預購有望掀起一波熱絡買氣。

Yahoo奇摩購物主打預購再送充電組，同時推出熱門舊款手機、Mac、iPad、周邊配件等下殺92折起活動，人氣商品如iPhone16 Pro 256G破盤價37,999元、iPhone 16 Pro Max 512G只要48,888元即可入手、iPad Air M2 256G現折2,000元、iPad Air 512G現省3,000元。此外，即日起至2月底前，刷指定銀行信用卡滿額最高回饋5,000刷卡金。

根據Yahoo奇摩購物站內數據，今年以來iPhone手機銷售前三名分別為iPhone16 Pro（256G）、iPhone 16 Pro Max（256G）、iPhone 16 Pro Max （512G），顯示iPhone 16系列新機需求持續攀升、動能強勁，隨著平價新機iPhone 16e的加入，預計將再帶動一波AI手機買氣。

蘋果,Apple,iPhone 16e（圖／蝦皮購物提供）

▲iPhone 16e售價21,900元起，只有黑、白兩色。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物針對iPhone 16e推出4大優惠，包括「2/23蝦皮週日商城日下單，領95折優惠券最高折1,500元」、「2/25蝦皮商城狂購節下單，領95折優惠券最高折2,000元」、「即日起至2/25刷永豐銀行信用卡，最高回饋3,000元刷卡金（累積分期滿30,000元，需登錄）」、「舊機回收最高享36,400元蝦皮折扣碼」，總回饋最高上看40,000元。

PChome 24h購物買iPhone 16e新機也有限時優惠，以512GB機型為例，刷星展PChome Prime聯名卡最高可獲得4,444 P幣回饋，站上Apple旗艦館將於2/24當天加碼一日限定驚爆價，iPhone 16 Pro Max 512GB、iPhone 16 Pro 128GB都有特價外，2024 iPad Air 11吋512GB下殺不到25,000元，Macbook Air激殺30,000元有找，Macbook Air 13 M2 (8GB)狂降近5,000元，以及AirPods及Apple Watch等耳機與智慧穿戴手錶裝備，趁現在入手有超值價。

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