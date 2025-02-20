經典賽資格賽門票換商圈夜市券、加碼抽機票　北市邀球迷應援拿好康

▲經典賽資格賽將在明日開打，總教練曾豪駒、首席兼捕手教練高志綱日前率中華隊出席開訓儀式。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

世界棒球經典賽資格賽（World Baseball Classic Qualifiers，WBCQ）明（21日）開打，台北市政府商業處推出「大巨蛋Home Run遊台北」活動，並祭出多項好康，包含雙人來回機票、人氣球員簽名球以及300元折抵券，門票登錄時間為114年2月20日至3月2日止，邀請球迷一起支持中華隊。

「大巨蛋Home Run遊台北」活動於今（20日）上午9點開放登錄球賽門票，即可領取限量300元折抵券，包含2張「100元商圈券」及1張「100元夜市券」，使用完折抵券還有機會獲得球員簽名球。

另外，北市府還加碼抽雙人來回機票，與中華隊一起前進小組賽，不論小組賽是在日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓或邁阿密，中華隊在哪，北市府就把球迷送到哪。

門票登錄時間為114年2月20日至3月2日止，300元商圈夜市折抵券使用期限至114年3月20日。使用範圍包含東區、西門、迪化、天母、永康等約30處商圈以及士林、寧夏、饒河、公館等9個夜市，共有超過550家合作特約店家攤商，不限金額消費折抵，數量有限，送完為止。

商業處說，2月21日及2月22日下午來大巨蛋觀賞賽事，於捷運國父紀念館五號出口，現場設有活動攤位手把手教球迷如何登錄票券，還有限量驚喜應援小禮物，一起為中華隊加油。

商業處建議，欲參加活動的球迷可直接透過台北通首頁活動Banner登錄票券，領券方便又快速；台北通無法及時下載註冊完成的民眾也可先行至活動官網登錄，下載註冊完成後將會陸續派券。