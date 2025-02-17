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「麟洋路」來了！今正式揭牌　蔣萬安：盼努力不懈精神成台北DNA

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安去年宣布，要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前的復興北路361巷設立別名「麟洋路」，外界正反評價兩極。台北市政府今（17）舉辦「麟洋路」揭牌儀式，並邀請王齊麟、李洋一同到場見證，蔣萬安強調，希望市民能理解「麟洋」帶給大家的感動，以及努力不懈、奮戰到最後一刻的精神，成為台北市的DNA。

▲▼蔣萬安、王齊麟、李洋出席臺北市松山區復興北路361巷取別名為「麟洋路」揭牌儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安、王齊麟、李洋出席台北市松山區復興北路361巷取別名為「麟洋路」揭牌儀式。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

北市府17日下午在中山國中旁的復興北路361巷舉辦「麟洋路」揭牌儀式，蔣萬安表示，李洋、王齊麟連續2屆於東京奧運和巴黎奧運拿下金牌，不僅創下奧運史上紀錄，同時也是跨屆奧運12連勝的世界紀錄，2人在賽場上經典畫面，包括躺著打、壓線球、聖筊等，或在頒獎台上令人感動時刻，「都是我們的驕傲，也讓世界看到台灣」。

蔣萬安指出，這次透過市民與在地民眾連署通過審查程序，並且於今天正式揭牌，不僅不影響民眾日常生活，也不需要更換任何的證件；2021年中山國中也將羽球館定名為「麟洋館」，搭配今天361巷的「麟洋路」，希望所有市民、中山國中學弟妹都可以感受，並深刻理解「麟洋」帶給大家的感動，以及他們所堅持的信念，也就是努力不懈奮戰到最後一刻的精神，同時也希望這樣的信念能到民眾心中，成為台北市的DNA。

▲▼蔣萬安出席臺北市松山區復興北路361巷取別名為「麟洋路」揭牌儀式。（圖／記者李毓康攝）

面對議員質疑蔣萬安先前拋出的「國際羽球館」進度，蔣萬安回應，北市府非常積極，已選定在北投士林科技園區（北士科）的西基地，並完成先期評估，接下來就會進行設計及都市計畫審議，目前規劃地上3層、地下2層，預計共可容納6500名觀眾，同時預計規劃10面訓練場地、5面正式競賽場地，都符合國際標準。

蔣萬安強調，北市府希望未來帶給大家更多國際一流的賽事，如同台北大巨蛋一樣，帶動運動產業的發展，讓更多朋友熱愛羽球運動，也使選手可以跟國際最優秀選手一起交流，培養優秀的年輕選手站上國際舞台。

另外，由於李洋曾表態要參選羽球理事長，會不會找對方擔任市府顧問，針對體育政策或羽球館提出建議？蔣萬安直言「我們當然非常歡迎。」包括北市預計要興建的國際羽球場館，希望在設計階段可以邀請李洋、王齊麟，以及許多的羽球選手、教練一起給予各項建議，讓羽球館的規劃興建，能納入更多有國際大賽經驗、執教教練的想法，未來在很多運動政策上面也可以跟他們多請益、多請教。

▲▼蔣萬安、王齊麟、李洋出席臺北市松山區復興北路361巷取別名為「麟洋路」揭牌儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲王齊麟與李洋出席臺北市松山區復興北路361巷取別名為「麟洋路」揭牌儀式。（圖／記者李毓康攝）

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