紅線飄尿騷味？　北捷曝可能原因：行經北投「硫磺味重」、打翻飲料

記者袁茵／台北報導

近日有網友在社群平台Dcard以「捷運車廂裡面很臭」為題發文，表示自己每天搭乘台北捷運淡水信義線（紅線），但車廂飄散類似公廁的尿味，且底下有許多網友留言認同。台北捷運公司今（18日）說明，上午檢視列車未發現異味，但可能是環境因素，因紅線高架平面段行經北投地區，硫磺味比較重，又可能是旅客身體因素或將飲料打翻，造成車廂有異味。

▲針對有關旅客反映紅線車廂有異味一事，台北捷運公司召開記者會受訪，圖為清潔員清消畫面。（圖／記者陳家豪攝）

針對旅客反映紅線車廂有異味，台北捷運公司18日下午於捷運象山站召開記者會，台北捷運公司表示，今天上午已經全面檢視淡水信義線列車，並沒發現異味，後續將持續加強清消作業；每天電聯車上線載客前，都會以防疫標準的漂白水加強車廂內部清消，經主管檢查後上線服務，提供乾淨乘車環境。

行車處長曾朝暉說明，台北捷運每天有200萬運量，不排除有些突發狀況，例如旅客飲料打翻、旅客身體不適或其他狀況造成有不好聞氣味，希望旅客遇到狀況時，可透過客服專線、AI智慧客服，或車廂對講機通知站務人員，北捷會立刻派人到車上處理，倘若氣味仍有殘留，就會將電聯車送回廠徹底清潔消毒。

▲台北捷運公司行車處長曾朝暉接受媒體訪問。（圖／記者陳家豪攝）

至於外界反映淡水信義線有異味，曾朝暉指出，北捷有做觀察分析，為何其他線沒有類似狀況，畢竟其他線路都沒有類似狀況，而車廂清潔材料、用品都一樣，因此擔心可能是環境因素，「因為紅線會經過高架平面段，行經北投地區，可能硫磺氣味比較重一點，又可能旅客身體因素或飲料打翻，造成車廂異味。」

被問到除了網友反映以外，有無乘客透過信箱或其他管道反映類似狀況？曾朝暉回應，確實曾有旅客透過信箱反映此問題，而他們也馬上派人上車做全面檢視、聞味道，沒聞到味道就回廠做完整清潔。媒體追問，當初也是反映紅線嗎？有無其他線路？曾朝暉回應，確實是紅線，其他線路很少，至少自己幾乎沒接觸到。

台北捷運公司強調，每天電聯車出車前，均以防疫標準漂白水全面加強車廂座椅、靠背、欄杆、把手與屏風、地板、車間通道等旅客常接觸設備清消作業，經檢查合格後才能上線服務；空調部分，除了列車營運全時段皆開啟空調系統外，每週以防疫標準漂白水噴灑迴風口，每月將空調濾網拆卸洗浸泡漂白水消毒，以維護清潔品質。