松信立委之爭延長賽　許淑華、徐巧芯隔空交火罷免案升溫

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

全國立委大罷免持續延燒，也掀起朝野各級民代的口水戰。國民黨立委徐巧芯近來與民進黨議員許淑華數度隔空交火，許今（19日）再指出，徐巧芯一度跟同黨立委馬文君提出潛艦國造預算「減列90%」，但受民意反撲才改為凍結50%，「這就是徐巧芯口中的有幫忙爭取？」值得一提的是，許、徐兩人為過去立委競選對手，此次藉罷免案開戰形同是立委選戰的延長賽。

徐巧芯昨說，自己在總預算審查時表示的很清楚，就是完成SAT就可以解凍，SAT必須下潛以後進行多項戰術測試，目前海鯤號只進行到泊港測試，且還有許多缺失正在改善中。這也是國防部長顧立雄部長所承諾，在SAT完成前「不動支任何預算」，因此才凍結一半， 待SAT完成後排案解凍，不是阻擋潛艦國造的發展。

徐巧芯還指出，且潛艦後續艦在委員會預算初審的主決議，是民進黨委員提的，同樣是「SAT通過才可動支」（等於全部20億不給用），國民黨凍結僅是方式不同而已（等於留有一半費用讓海軍支用）。若要批判，民進黨比較狠吧？應該要先批評民進黨吧？

對此，許淑華今再表示，徐巧芯到現在還在洗腦大家，聲稱凍結預算不會影響潛艦國造執行進度，「但這都是騙人的，一個政策執行是長時間的過程，如果需要動用預算執行，預算遭到凍結，經費將無法動支，確實會嚴重影響潛艦進度」。

許淑華指出，徐巧芯之前公開稱SAT海上測試還沒過、「泊港測試」HAT問題沒解決，所以才全面凍結50%預算，該論點非常不專業、不合理。如果就徐巧芯所說的理由，正確做法應該是對該項目進行檢討、適度凍刪，要求國防部說明改善，絕非整筆預算大手一揮就卡死50%。

許淑華認為，國防預算攸關國家安全，審理時必須考慮整體計劃的實際執行，怎麼能用囊括式的手法，把所有項目一併凍刪？她直言，這兩天徐巧芯到處開新戰場，其實目的是轉移媒體焦點而已，「但是徐巧芯再怎麼轉移焦點，也無法改變妳和丈夫深陷的爭議」。

許淑華還提到，徐巧芯聲稱自己有爭取國防預算，但實情是根本沒有，徐巧芯甚至原先還跟同黨立委馬文君提出「減列90%」潛艦國造預算，但是受到民意巨大反撲，最後才決議凍結50%，「這就是徐巧芯口中的『有幫忙爭取』，白話文就是：本來想全刪的啊，最後還留一半給你們，已經很好了」。

許淑華指出，國防部已表示可能動用「特別預算」來執行潛艦計劃，明明潛艦國造是國家應執行的重大計劃，捍衛人民的基本安全，現在卻要迫使行政單位傷透腦筋，動用因應緊急重大情事的特別預算。

「徐巧芯們亂刪凍預算，擾亂國家正常運作，這樣的危害確實已經造成。」許淑華說，相信唯有公民社會團結的力量，才可以抵抗這股邪惡勢力，不讓他們繼續摧毀台灣。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）