陳重文被爆「索資、卡預算」獲北市5標案　蔣萬安：送政風釐清事實

▲台北市議員陳重文。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

涉台智光弊案一審判刑8年6個月的國民黨籍台北市議員陳重文，先前被檢方查出設立處理環保堆肥、廚餘等業務的「立展農業科技公司」涉資本登載不實，今（19日）又被爆出，疑利用職權索資、施壓公務員，協助立展3年承接北市府5筆標案，金額達3060萬餘元。對此，台北市長蔣萬安表示，將送政風調查釐清事實，希望勿枉勿縱。

針對陳重文今被爆出，利用索資、施壓公務員，讓他成立的「立展農業科技公司」3年承接北市府5筆標案，金額達3060萬餘元。蔣萬安19日上午出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」記者會，表示「我們會送政風調查釐清事實，希望勿枉勿縱」。

▲台北市長蔣萬安出席「基北北桃我的減碳存摺全民運動」113年成果展暨第3季模範企業頒獎典禮記者會。（圖／台北市政府提供）

台北市工務局表示，112年至114年的廚餘固化渣產製推肥標等3個案，是依據「台北市政府工務局代辦採購案件作業程序」委託工務局代辦發包，另112年的廚餘標案履約期間，環保局曾辦理變更追加契約582萬元，並依採購法規定辦理決標公告1案。

工務局指出，發包中心強調代辦各單位發包案件皆按照採購法依法辦理、客觀中立，絕不受任何施壓影響；該代辦環保局發包的3標案，其採購方式為經公開評選標案，該標案依採購法規定成立評選委員會，由委員會評選出優勝廠商，該3次評選委員會組成人數有7至9人，其中外聘專家學者出席人數為4至6人（超過半數），業管環保局委員出席人數為3人。

工務局說，因「立展農業科技公司」並非工程會公告停權廠商，依採購法無法限制該廠商投標，另查該公司也曾有投標但未得標標案。近3年來工務局未曾接獲陳重文針對上述標案有來索資，檢調也未曾向工務局索取上述標案資料，本案後續將送政風釐清事實，勿枉勿縱，若無弊端也要還公務人員清白。

台北市環保局說明，該勞務採購案是評選案，外部評選委員占多數，經評選委員會評選出最優勝廠商，並無量身訂製採購案的情事，同仁為捍衛自身清白，主動提出移請政風調查。