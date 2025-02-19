紅蘿蔔災損慘重！　陳亭妃火速通報籲農業部啟動補助

▲台南市將軍、佳里、西港的紅蘿蔔種植受損，立委陳亭妃已完成紅蘿蔔災損速報，其中將軍區已達25公頃受損，並提交台南市政府農業局申請補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期氣候劇變，早晚溫差拉大，加上降雨異常，導致農作物生長受到嚴重影響，農損頻傳，台南市將軍、佳里、西港的紅蘿蔔種植戶首當其衝，大片農田受損，農民苦不堪言！立委陳亭妃辦公室與後援會近日接獲多起農民通報，紛紛反映紅蘿蔔因極端氣候影響而受損慘重，恐衝擊整體收成。

面對農民憂心忡忡，陳亭妃展現「妃常行動力」，火速通報相關單位。目前將軍區、佳里、西港區公所已完成紅蘿蔔災損速報，其中將軍區已達25公頃受損，並提交台南市政府農業局。該災損面積已達紅蘿蔔種植總面積的20％補助門檻，符合農損補助申請資格。她也親自聯繫農業局長，要求儘速將災情上報中央農業部，爭取補助盡快到位！

「農民的辛苦不能白費，農業部應該馬上行動！」陳亭妃強調，農業部作為主管機關，應負起責任，立即啟動補助與救助機制，協助受災農民度過難關。她也承諾，將持續緊盯農損補助進度，確保農民權益不受損害，並積極協調相關單位，加速補助與補償流程，讓將軍區、佳里、西港的紅蘿蔔農民盡快獲得實質救助，減輕災害衝擊！