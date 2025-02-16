　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火鍋加芋頭是邪教？農業部激推4品種：你加錯了

▲芋頭品種。（圖／翻攝自Facebook／農業部）

▲農業部推薦4芋頭品種可以加進火鍋。（圖／翻攝自Facebook／農業部）

記者楊庭蒝／綜合報導

吃火鍋加不加芋頭一直是美食界的一場宗教戰爭，支持者認為，芋頭在經過熬煮之後變得鬆散，與湯頭均勻攪拌後有種水乳交融的感覺；反對派則認為，將芋頭加進火鍋裡面會讓湯底變得濃稠，只能接受芋頭吃甜的。對此，農業部在15日推薦4種芋頭品種，推薦民眾可以嘗試看！

農業部在臉書粉絲專頁發文表示，不喜歡火鍋加芋頭可能是「加錯芋頭」惹的禍，芋頭依植物型態及栽培收穫目的可分為母芋和子芋，口感和香氣有所不同。母芋品種主球莖發達，分球數少，肉質細緻；子芋品種球莖較母芋品種嬌小，分球數多，肉質較黏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部進一步推薦4品種，其中「檳榔心芋」、「高雄1號 」很適合加在火鍋裡面。

●赤芽芋
子芋品種的晚熟品種，芽體為淡桃紅色，適合蒸煮與做成內餡的品種，口感綿密！

●高雄2號
子芋品種的早熟品種，質地偏硬，含水量較赤芽芋低，耐儲藏，具香氣！

●檳榔心芋
母芋品種，在臺灣栽培最廣的芋頭品種，表皮褐色，散佈紅色筋絲，肉為白色，口感吃起來細緻，粉質較多，香氣濃郁！料理及加工都極受歡迎！

●高雄1號
母芋品種，成橢圓形，植株比檳榔心芋高，球莖質地、口感與香氣與檳榔心芋相似，帶有黏性，適合做成內餡及芋頭料理！

最後，農業部表示，不管你喜不喜歡在火鍋裡加芋頭，芋頭都有滿滿的營養，除了富含膳食纖維及抗性澱粉外，更有豐富的礦物質，尤其高含量的鉀，更是人體不可或缺的營養成分。現在正是芋頭最好吃的時候！國產芋頭品質有保證！快來支持在地農產，品嚐美味又健康的國產芋頭吧！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
24歲金賽綸「陳屍家裡」　友人崩潰：她剛改名打算開咖啡廳⋯
快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警目前正在調查死亡原因
快訊／24歲女星金賽綸身亡！
日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容
蕭敬騰愛妻Summer驚爆情人節突發燒病倒！　緊急送醫檢查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

快訊／控日春木瓜牛奶用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 　他傻眼拒絕：寧願看片

火鍋加芋頭是邪教？農業部激推4品種：你加錯了

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

味精傷身不健康？營養師揭驚人真相：雞粉、鰹魚粉也一樣

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

蛇年「天官」貴人眷顧！4生肖事業運超強...升職又加薪

花衣男子廟裡超慢跑！　竟是「吊車大王」網嗨炸：別偷拍我爸

台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

阿嬤獨門「黑暗料理」！　紅豆湯舀出爌肉孫傻眼

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

新光三越氣爆停業！鄰居阿嬤衝破封鎖線　怒控玻璃震裂求償

患者OHCA醫護救活！ 眾人讚爆：CPR+AED全民必學

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

快訊／控日春木瓜牛奶用發霉原料！爆料者急發不自殺聲明

2年不給碰！女友洗完澡「突然想愛愛」 　他傻眼拒絕：寧願看片

火鍋加芋頭是邪教？農業部激推4品種：你加錯了

網友再爆日春拿農民不要的爛木瓜來用　加盟主怒駁：斷章取義

味精傷身不健康？營養師揭驚人真相：雞粉、鰹魚粉也一樣

冷氣團晚間殺到！全台降溫　周五迎更強冷空氣「剩12度」

蛇年「天官」貴人眷顧！4生肖事業運超強...升職又加薪

花衣男子廟裡超慢跑！　竟是「吊車大王」網嗨炸：別偷拍我爸

台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

24歲金賽綸驟逝「陳屍家裡」　友人崩潰：她剛改名打算開咖啡廳⋯

他尿出菜渣！醫驚見「膀胱有玉米、蛋花」　搖頭曝病因：飄臭了

快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

南珉貞拍片「實測墾丁物價」一聽金額驚呆！　高喊：是誰在傳謠言

房客退租傳訊「押金不用退了」！房東開門一看…整間被搬光氣炸

VIXX成員KEN歌單寵台粉！翻唱五月天、周興哲　嘴甜：小星星想我嗎

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！陳屍家中　友人「發現已斷氣」

美國務院刪不支持台獨　黃國昌感謝川普政府：將籌劃今年赴華府參訪

當選黨主席隔天！黃國昌與新北幹部座談　陳世軒：發掘2026人選拚黨團

日春執行長又被爆教學「過期牛奶繼續用」！爆料者突曝對話內容

4分鐘急送氣爆案2歲女童就醫 退休司機現身還原現場：救人第一

生活熱門新聞

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區

網美IG曝「幫救護車開道」　被擋氣炸全看傻

台中氣爆被爆在帛琉度假　中辦執行長回應了

不甩警鈴！師扛柵欄讓學生隊伍過平交道

今降8℃越晚越冷　雨最大時間曝

不只賣發霉木瓜牛奶？員工曝手割傷仍被逼削水果

婚宴撞場河北彩伽見面會　新娘被迫「3人合影」

台人「7天被騙15.6億元」　看到炫富照都淪陷！手法曝光

更多熱門

相關新聞

新北第2家！台中最狂火鍋新莊店籌備中

新北第2家！台中最狂火鍋新莊店籌備中

繼去年7月開出永和店後，被許多網友稱為「台中最狂火鍋店」的萬客什鍋，目前正在籌備新北第2家店「新莊店」，目前正在積極召募員工中。

陸男稱在海底撈吃到「1cm刀片」

陸男稱在海底撈吃到「1cm刀片」

情人節3款「玫瑰香氛」推薦

情人節3款「玫瑰香氛」推薦

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

火鍋品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

日男星河合郁人現身花蓮錄節目　期待花蓮美食

日男星河合郁人現身花蓮錄節目　期待花蓮美食

關鍵字：

農業部芋頭火鍋美食推薦

讀者迴響

熱門新聞

愛上女同學媽媽！他娶回大21歲美魔女

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

沖繩電車見沒品脫鞋客！下秒傻了：是孫生…

30歲女橫紋肌溶解症　醫看「整天行程」懂了

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

日春木瓜牛奶CEO爆身亡！　親友證實死訊

新光三越工班竟是派遣工！　人力公司拒透露承包商：會倒不要鬧

快訊／《大叔》24歲金賽綸身亡！友人「發現已斷氣」　

陳傑憲未入榜仍是焦點　排名台灣雙投在列

陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

洗完澡不舒服！日春木瓜牛奶執行長「背景起底」

皮膚「有4異狀」＝你血糖太高了！醫：不是沒洗乾淨

哨兵模式拍裙底！他PO網被罵翻：變態噁男

加盟主證實：日春木瓜牛奶執行長初二離世

更多

最夯影音

更多

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

【玩水了！】黃金獵犬散步遇洗水塔　見超強水柱直接嗨爆XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面