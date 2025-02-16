火鍋加芋頭是邪教？農業部激推4品種：你加錯了

▲農業部推薦4芋頭品種可以加進火鍋。（圖／翻攝自Facebook／農業部）



記者楊庭蒝／綜合報導

吃火鍋加不加芋頭一直是美食界的一場宗教戰爭，支持者認為，芋頭在經過熬煮之後變得鬆散，與湯頭均勻攪拌後有種水乳交融的感覺；反對派則認為，將芋頭加進火鍋裡面會讓湯底變得濃稠，只能接受芋頭吃甜的。對此，農業部在15日推薦4種芋頭品種，推薦民眾可以嘗試看！

農業部在臉書粉絲專頁發文表示，不喜歡火鍋加芋頭可能是「加錯芋頭」惹的禍，芋頭依植物型態及栽培收穫目的可分為母芋和子芋，口感和香氣有所不同。母芋品種主球莖發達，分球數少，肉質細緻；子芋品種球莖較母芋品種嬌小，分球數多，肉質較黏。

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農業部進一步推薦4品種，其中「檳榔心芋」、「高雄1號 」很適合加在火鍋裡面。

●赤芽芋

子芋品種的晚熟品種，芽體為淡桃紅色，適合蒸煮與做成內餡的品種，口感綿密！

●高雄2號

子芋品種的早熟品種，質地偏硬，含水量較赤芽芋低，耐儲藏，具香氣！

●檳榔心芋

母芋品種，在臺灣栽培最廣的芋頭品種，表皮褐色，散佈紅色筋絲，肉為白色，口感吃起來細緻，粉質較多，香氣濃郁！料理及加工都極受歡迎！

●高雄1號

母芋品種，成橢圓形，植株比檳榔心芋高，球莖質地、口感與香氣與檳榔心芋相似，帶有黏性，適合做成內餡及芋頭料理！

最後，農業部表示，不管你喜不喜歡在火鍋裡加芋頭，芋頭都有滿滿的營養，除了富含膳食纖維及抗性澱粉外，更有豐富的礦物質，尤其高含量的鉀，更是人體不可或缺的營養成分。現在正是芋頭最好吃的時候！國產芋頭品質有保證！快來支持在地農產，品嚐美味又健康的國產芋頭吧！