陳亭妃兒童節活動搶先上映！　「妃妃姐姐叢林奇遇記」即將登場

▲陳亭妃攜手市議員陳秋萍、蔡秋蘭、陳碧玉、陳怡珍、周麗津、李偉智及蔡旺詮，正式公布2025年兒童節活動搶先上映「妃妃姐姐陳亭妃叢林奇遇記」盛大登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024去年一連舉辦23場「妃妃姐姐陳亭妃親水萌樂園」、「妃妃姐姐動動萌樂園」及「妃妃姐姐夜市聖誕雪樂園」，為台南市民帶來無數歡樂與溫暖，「妃妃姐姐萌樂園」已成為台南家喻戶曉的親子品牌活動。

從2024年12月聖誕節至今，服務處不斷接到大小朋友的詢問：「接下來的親子活動是什麼？會在哪裡舉辦？」為了回應家長與孩子們的期待，妃妃姐姐陳亭妃攜手市議員陳秋萍、蔡秋蘭、陳碧玉、陳怡珍、周麗津、李偉智及蔡旺詮，18日召開記者會，正式公布2025年兒童節活動搶先上映「妃妃姐姐陳亭妃叢林奇遇記」盛大登場！

妃妃姐姐兒童節系列活動將舉辦兩場大型「叢林大冒險」主題氣墊活動，首場將於3月1日（六）、3月2日（日）上午10時至下午4時在平實公園熱鬧登場；第二場則於4月5日（六）、4月6日（日）上午10時至下午4時在新營南瀛綠都心公園與大家見面。活動現場將設置四大昆蟲主題的氣墊溜滑梯、跳床、運動設施及可愛造型裝置，透過獨角仙、蜜蜂、瓢蟲、蝴蝶四大冒險區，讓孩子們在遊戲中鍛鍊手腳協調性、增強體能，並在探索中感受大自然的奧妙。當然，最受歡迎的「妃妃歇腳亭」也不會缺席！現場將提供爆米花、雞蛋糕、茶之魔手等妃妃點心，還邀請造型氣球藝術家，為孩子們帶來驚喜與歡樂。

陳亭妃表示，今年的活動與去年不同，有別於去年多場社區型活動以小而密集的形式散佈於各區，這次以超大型主題氣墊為號召，不僅象徵春天的來臨，也希望透過「叢林奇遇記」，讓孩子們在遊戲中鍛鍊體能、發展肢體協調，並享受無憂無慮的童年時光。她強調，這不僅是一場親子活動，更是希望打造一個讓家庭共享快樂的空間，促進親子互動，營造溫馨的家庭氛圍。

今日記者會上，更邀請小朋友用集體打鼓的方式，演奏台灣人耳熟能詳的《台灣尚勇》，現場氣氛熱烈，孩子們更是爭相表達對「叢林奇遇記」的期待與興奮。陳亭妃強調，政治不該只是冷冰冰的口號與論戰，更應該以人為本，透過親子活動拉近與市民的距離，展現不同以往的政治新風格，讓家庭與孩子成為城市進步的核心。「為下一代創造幸福與回憶，才是城市進步的關鍵！」她誠摯邀請所有大小朋友，一起來參與這場充滿驚喜與歡樂的冒險旅程！