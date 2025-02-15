　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳亭妃爭取國土署4120萬元　改善台南和緯路3大路口2月中旬通過

▲立委陳亭妃爭取國土署4120萬元，改善台南和緯路3大路口2月中旬已通過。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃爭取國土署4120萬元，改善台南和緯路3大路口2月中旬已通過。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區和緯路是當地重要交通幹道，隨著商業與經濟活動集中，車流量日益增加，導致交通壅塞問題加劇，行人安全亦受到威脅，然由於「路平專案」3年管制期，過去數年內無法進行任何改善工程，當地民眾長期受困於交通不便之中，立委陳亭妃爭取國土署4120萬元改善台南和緯路3大路口2月中旬已通過。

如今，在3年解封之時，市議員陳怡珍要求交通局送計劃，立委陳亭妃向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全」補助計畫4120萬元經費，用於改善和緯路與文賢路口、和緯路與海安路口及和緯路二段瓶頸路段（西門路至公園路）等三大瓶頸路口。目前，市府已於2月4日正式提送內政部審查，預計2月中旬通過，屆時市府即可進行發包施工的程序，盡快改善當地交通環境。

▲立委陳亭妃爭取國土署4120萬元，改善台南和緯路3大路口2月中旬已通過。（圖／記者林東良翻攝，下同）

回顧過去，陳亭妃與陳怡珍早在3年前就已向市府與交通局爭取改善這3處路口。然而，當時正值「路平專案」3年管制期，所有道路工程都被暫緩，導致改善計畫無法推動。「這些路口是我每天必經之地，問題我們最清楚，但因為管制無法動工，只能不斷爭取，等待時機成熟！」陳亭妃表示，這段期間她與市府及中央單位多次協商，希望能及早展開改善工程。

隨著「路平專案」管制期結束，改善契機終於到來。市議員陳怡珍第一時間要求交通局提交改善計畫，立委陳亭妃則迅速向內政部爭取經費，確保工程能夠順利啟動。最終成功獲得4120萬元補助，為北區交通發展帶來重大突破。

這次獲得補助的3大重點路口，長期以來都是交通瓶頸，特別是鄰近好市多、花園夜市及西門路至公園路等商業與觀光熱區，尖峰時段經常發生車流回堵與交通混亂。

▲立委陳亭妃爭取國土署4120萬元，改善台南和緯路3大路口2月中旬已通過。（圖／記者林東良翻攝，下同）

和緯路 × 文賢路口（鄰近好市多）：拆除分隔島，調整車道配置，增設左轉專用車道與左轉保護時相，提升通行效率；和緯路×海安路口（花園夜市周邊）拆除分隔島，增設左轉專用車道與左轉保護時相優化轉向動線，減少夜市期間車潮回堵；和緯路二段瓶頸路段（西門路至公園路）調整車道配置，增設左轉車道改善道路通行環境，紓解壅塞。這些工程不僅針對車流量進行調整，更將行人安全納入考量，未來將透過更合理的號誌與車道規劃，降低車禍風險，提供更友善的交通環境。

陳亭妃說明指出，北區的交通壅塞問題已困擾居民多年，文賢路與和緯路口因鄰近好市多，尖峰時段車潮經常回堵；和緯路與海安路口則是花園夜市所在地，每逢夜市營業期間，周邊道路擠滿車輛，嚴重影響通行順暢度；而和緯路二段（西門路至公園路）的道路寬度不均，也導致交通瓶頸問題持續存在。這些問題不僅影響居民日常通勤，也對當地經濟發展造成阻礙，因此改善工程刻不容緩。

▲立委陳亭妃爭取國土署4120萬元，改善台南和緯路3大路口2月中旬已通過。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示：「我們的目標很清楚，就是要爭取資源，把地方交通問題一一解決！」這次成功獲得內政部補助，不僅將大幅提升北區的道路通行效率，也將為當地帶來更安全、順暢的交通環境。目前，市府已正式提送內政部審查，預計2月中旬通過，屆時將立即發包施工，確保改善計畫能迅速推動。

「這是我們多年努力的成果，我會持續監督進度，確保工程順利推動，讓台南市的交通更加便利、安全！」陳亭妃強調，她將持續爭取更多資源，推動更多交通建設，讓台南的整體道路環境持續升級，為市民打造更宜居的生活空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市仁愛路男子墜樓摔落人行道　身體破碎變形慘死
明天暴跌剩12度！要連冷3天　一圖看降雨熱區
日本1機場塞爆！提前2.5小時「被迫直衝登機門」
Joeman昔被孫生媽偷錢八九千　「當場討債」衝突畫面流出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣燈會人潮不斷　女跌倒受傷、孩童走失警及時救援

林俊憲爭取經費重建　安平區王城里活動中心落成啟用

台南鹽水國小資優教育成果展　資優學生擔任活動關主展大將之風

陳亭妃爭取國土署4120萬元　改善台南和緯路3大路口2月中旬通過

感謝無私的奉獻　台南市勞工局授證表揚志工

台南勞工局職場大小事講座　性別平等工作法捍衛職場權益尊嚴

情人節不孤單！嘉義聖馬醫院長親送巧克力　送暖醫護

東港鎮海公園海灘淨灘　2百人挽袖撿垃圾…炮火香腳最多

助環境治理！2025台灣燈會引入智慧垃圾桶+公廁查詢QR Code

2025台灣燈會賞燈新體驗　「城市聚光燈」5D互動多元燈飾匯集

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

家屬控讓小女生監工！ #新光三越 店長赴 #殯儀館 鞠躬道歉10分鐘

【就妳最認真b】老師帶動跳 全場唯獨她超賣力扭動XD

張蘭發片疑酸S媽　「傻子才玩心眼」

澳門七口2亡5傷「瞬間畫面」　1秒內砸出濃濃白煙

#女樓管 父母趕赴 #殯儀館 媽媽淚崩哭倒旁人懷裡 #台中 #氣爆

台灣燈會人潮不斷　女跌倒受傷、孩童走失警及時救援

林俊憲爭取經費重建　安平區王城里活動中心落成啟用

台南鹽水國小資優教育成果展　資優學生擔任活動關主展大將之風

陳亭妃爭取國土署4120萬元　改善台南和緯路3大路口2月中旬通過

感謝無私的奉獻　台南市勞工局授證表揚志工

台南勞工局職場大小事講座　性別平等工作法捍衛職場權益尊嚴

情人節不孤單！嘉義聖馬醫院長親送巧克力　送暖醫護

東港鎮海公園海灘淨灘　2百人挽袖撿垃圾…炮火香腳最多

助環境治理！2025台灣燈會引入智慧垃圾桶+公廁查詢QR Code

2025台灣燈會賞燈新體驗　「城市聚光燈」5D互動多元燈飾匯集

最美校花結婚五年「老公每月都送花」　簡廷芮曝浪漫日常甜放閃

徐若熙領銜實戰演練！最快152公里 莊陳仲敖、孫易磊報到

台灣燈會人潮不斷　女跌倒受傷、孩童走失警及時救援

快訊／北市仁愛路男子墜樓摔落人行道　身體破碎變形慘死

林俊憲爭取經費重建　安平區王城里活動中心落成啟用

高雄碎屍案！水下攝影機再尋獲8塊人體殘骸　累計找回54塊

和李濤在警察局認識　李四端爆對方根本沒把他放眼裡

民眾黨主席補選由黃國昌勝出　秘書長周榆修今率一級主管總辭

火辣妹子「露屁股蛋又激凸」　她路邊看傻！網吵翻：台人太古板

應援女神峮峮突現身麻辣火鍋店　親手餵食粉絲嗨翻

柴看獸醫露燦笑＋開飛機耳　乖躺台上打針還自動抬腳腳

地方熱門新聞

台中稽查全市百貨賣場　抓到2間不合格

新北巧解汐止污水接管　36戶居民擺脫10年惡臭

新竹化工廠大火　苗栗頭份空汙紫爆

文化局長文資團隊現勘下茄苳旌忠廟震損

潮州警方擴大臨檢　逮2通緝犯開9紅單

屏東青年返鄉就業　縣府獎助最高6萬元

郭鄭桂琴女士捐贈南市救護車及消防車

2025台灣燈會　寶可夢快閃見面會2/15-23日開始了

台南土城聖母廟花火迎春系列活動被質疑造成農損垃圾廟方澄清

台20線南化段砂石車翻覆南警即時管制確保人車安全

青春熱血台南聖功女中班聯會捐血活動

「舌尖上的家鄉味」四川媳婦掌鍋築夢飄香

外地人的百慕達三角洲？潮州路口每天有人逆向

嘉義水上一日親子遊景點　觀星空+咖啡美食

更多熱門

相關新聞

台南市勞工局授證表揚志工

台南市勞工局授證表揚志工

台南市勞工局為落實黃偉哲市長「希望家園」願景，達成市長的施政目標，於15日舉行勞工志工授證暨表揚大會，王鑫基局長除主持授證及表揚優秀志工之外，並藉此機會感謝所有志工長期投入志願服務工作，陪伴勞工朋友找到生命的希望，無私的奉獻除協助市府服務勞工外，是順利推動各項勞工事務最重要的助力。

台南歸仁「地下區長」離世！網友哀悼

台南歸仁「地下區長」離世！網友哀悼

台南勞工局職場大小事講座捍衛職場權益尊嚴

台南勞工局職場大小事講座捍衛職場權益尊嚴

台南土城聖母廟花火迎春系列活動被質疑造成農損垃圾廟方澄清

台南土城聖母廟花火迎春系列活動被質疑造成農損垃圾廟方澄清

青春熱血台南聖功女中班聯會捐血活動

青春熱血台南聖功女中班聯會捐血活動

關鍵字：

陳亭妃國土署台南和緯路

讀者迴響

熱門新聞

快訊／小S喪姊14天發文了！

小哈利東京旅遊「喊她老婆」

新光三越24歲樓管「頭部重創」陷昏迷　昨晚已清醒

謝祖武失智母長照「驚人費用曝」爆共鳴

賈永婕參加大S告別聚會　曝具俊曄暴瘦

快訊／勇鷹高教機清晨驚傳失事墜海！　飛行員跳傘逃生

軍機墜海第一時間畫面！海面揚水花、降落傘緩慢降落

淫教授把繼女當性奴16年！診療床上性侵

獨／移民署新竹專勤隊隊長被搜索帶走

Toyz入獄9月「篠崎泫情人節中空」穿超辣

開車誤闖人行地下道　女子愛車受困又遭拖吊「二次傷害」

41歲民代主動脈剝離逝！醫曝年輕病患1大共通點

退休駕駛狂飆4.4KM75秒送醫　行車紀錄器曝光

E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

更多

最夯影音

更多

林辰唏堅持不跟男友結婚　維持「開放式關係」

#氣爆 最新視角曝光！ #騎士 聽爆炸聲棄車驚逃

【泰格與雪兒】你也有這種朋友嗎？

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭書瑤穿透視上衣被搭話　超巨上圍包不住..好辣！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面