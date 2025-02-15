陳亭妃爭取國土署4120萬元　改善台南和緯路3大路口2月中旬通過

▲立委陳亭妃爭取國土署4120萬元，改善台南和緯路3大路口2月中旬已通過。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區和緯路是當地重要交通幹道，隨著商業與經濟活動集中，車流量日益增加，導致交通壅塞問題加劇，行人安全亦受到威脅，然由於「路平專案」3年管制期，過去數年內無法進行任何改善工程，當地民眾長期受困於交通不便之中，立委陳亭妃爭取國土署4120萬元改善台南和緯路3大路口2月中旬已通過。

如今，在3年解封之時，市議員陳怡珍要求交通局送計劃，立委陳亭妃向內政部國土管理署爭取「永續提升人行安全」補助計畫4120萬元經費，用於改善和緯路與文賢路口、和緯路與海安路口及和緯路二段瓶頸路段（西門路至公園路）等三大瓶頸路口。目前，市府已於2月4日正式提送內政部審查，預計2月中旬通過，屆時市府即可進行發包施工的程序，盡快改善當地交通環境。

回顧過去，陳亭妃與陳怡珍早在3年前就已向市府與交通局爭取改善這3處路口。然而，當時正值「路平專案」3年管制期，所有道路工程都被暫緩，導致改善計畫無法推動。「這些路口是我每天必經之地，問題我們最清楚，但因為管制無法動工，只能不斷爭取，等待時機成熟！」陳亭妃表示，這段期間她與市府及中央單位多次協商，希望能及早展開改善工程。

隨著「路平專案」管制期結束，改善契機終於到來。市議員陳怡珍第一時間要求交通局提交改善計畫，立委陳亭妃則迅速向內政部爭取經費，確保工程能夠順利啟動。最終成功獲得4120萬元補助，為北區交通發展帶來重大突破。

這次獲得補助的3大重點路口，長期以來都是交通瓶頸，特別是鄰近好市多、花園夜市及西門路至公園路等商業與觀光熱區，尖峰時段經常發生車流回堵與交通混亂。

和緯路 × 文賢路口（鄰近好市多）：拆除分隔島，調整車道配置，增設左轉專用車道與左轉保護時相，提升通行效率；和緯路×海安路口（花園夜市周邊）拆除分隔島，增設左轉專用車道與左轉保護時相優化轉向動線，減少夜市期間車潮回堵；和緯路二段瓶頸路段（西門路至公園路）調整車道配置，增設左轉車道改善道路通行環境，紓解壅塞。這些工程不僅針對車流量進行調整，更將行人安全納入考量，未來將透過更合理的號誌與車道規劃，降低車禍風險，提供更友善的交通環境。

陳亭妃說明指出，北區的交通壅塞問題已困擾居民多年，文賢路與和緯路口因鄰近好市多，尖峰時段車潮經常回堵；和緯路與海安路口則是花園夜市所在地，每逢夜市營業期間，周邊道路擠滿車輛，嚴重影響通行順暢度；而和緯路二段（西門路至公園路）的道路寬度不均，也導致交通瓶頸問題持續存在。這些問題不僅影響居民日常通勤，也對當地經濟發展造成阻礙，因此改善工程刻不容緩。

陳亭妃表示：「我們的目標很清楚，就是要爭取資源，把地方交通問題一一解決！」這次成功獲得內政部補助，不僅將大幅提升北區的道路通行效率，也將為當地帶來更安全、順暢的交通環境。目前，市府已正式提送內政部審查，預計2月中旬通過，屆時將立即發包施工，確保改善計畫能迅速推動。

「這是我們多年努力的成果，我會持續監督進度，確保工程順利推動，讓台南市的交通更加便利、安全！」陳亭妃強調，她將持續爭取更多資源，推動更多交通建設，讓台南的整體道路環境持續升級，為市民打造更宜居的生活空間。