北市推動「服務業節能補助」單案最高可獲300萬元　補助額度有限申請從速

▲114年度臺北市服務業設備汰換補助熱烈申請中。（圖／翻攝自北市府產發局網站）

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電費上漲影響許多工商服務業者，北市府為此提供協助，幫助各行業因應電價上漲、降低經營成本，並且減少用電降低排碳，114年持續編列4,800萬元補助服務業汰換老舊耗能設備，每案最高補助金額達300萬元。北市府於114年2月7日公告以來，公司行號申請踴躍，累計申請補助金額已破3,000萬元，剩餘補助額度僅約900萬元，北市府提醒本市轄內符合申請資格的公司行號及機構團體，可儘速提出申請，以免錯失良機。

為有效落實城市節電，面對逐漸嚴重的氣候變遷，北市府近年大力推廣節能設備汰換，產業發展局114年持續推動「臺北市服務業汰換節能設備補助計畫」，補助品項包含LED照明燈具、空調設備、電冰箱、冷凍櫃、冷凍(藏)庫、循環扇及空氣門簾等9種品項。根據統計，113年度北市府共受理申請補助案431件，共計核發補助金額逾4,200餘萬元，成功透過政策的導引，推動全市工商企業參與汰換效能低落的老舊耗能設備，加速企業碳中和、建構零碳城市，邁向永續、共融，建立希望首都。

產業發展局陳俊安局長呼籲，114年臺北市服務業汰換節能設備，比例最高可達補助購置金額的50%，個案最高可補助300萬元。電冰箱符合能源效率一級、冷凍櫃符合節能標章，每公升補助20元，每台補助上限8,000元。汰換無風管空氣調節機，每瓩補助2,500元。換裝照明燈具與室內停車場智慧照明，限有節能標章的發光二極體（LED）各式燈具，每具補助50%或最高500元。設置空氣門簾每台補助50％，上限為5,000元。循環扇需具有節能標章，每台補助50％，上限為1,000元。冷凍（藏）庫更換使用變頻高效能壓縮機，最高可補助50％，個案上限300萬元。中央空調系統最高補助50％，個案上限300萬元。同一統編工商企業、服務業、辦公室、賣場不限申請次數，各補助品項可分次申請，只要實際用電地址位於臺北市內之店家、企業廠辦、法人機構及私立醫院、旅館、私立學校、民營金融機構、停車場等各民間業者皆可申請，額滿為止，先搶先贏！

產業發展局提醒，補助申請期限至總額度用完為止，補助順序依送件時間為準，額度有限，可以把握時間準備申請資料，更多詳細補助訊息請上臺北市政府產業發展局網站的節能補助網頁查詢，或撥打專線：0800-580-037，將有專人協助辦理。