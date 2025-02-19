青島一食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死　屋頂被炸開秒成廢墟

▲青島佰味食品公司的工廠被炸成一片廢墟。（圖／翻攝自四川應急）

記者廖翊慈／綜合報導

山東青島佰味食品配料有限公司近日發生一起「粉塵爆炸」事故，疑似生產車間的混料機內部掉入金屬雜物，導致爆炸發生，外牆和屋頂瞬間被炸開，該起事故造成5人死亡。

據《環球時報》報導，事件調查指出，事發當日12點30分左右，公司代表帶著4名員工在生產車間，調試啟用新購置的生產設備；13點6分左右，生產車間發生爆炸，生產設備損毀，工廠瞬間被炸成一片廢墟。

救難人員於13點22分抵達現場，現場搜救出5人送醫搶救，但經搶救無效死亡。

▲釀禍的生產設備。（圖／翻攝自四川應急）

專家初步分析認為，在設備安裝調試過程中，原料倉或混料機內部，掉入的金屬雜物摩擦撞擊，產生機械火花，在設備內部引發澱粉等，粉塵初始爆炸，衝擊波揚起車間內，存放的澱粉等原料爆炸，「事故確切原因，還在進一步調查中。」

報導指出，多次爆炸是粉塵爆炸的最大特色。第一次爆炸氣浪，會把沉積在設備或地面上的粉塵吹揚起來，在爆炸後短時間內爆炸中心區會形成負壓，周圍的新鮮空氣便由外向內填補進來，與揚起的粉塵混合，從而引發二次爆炸；二次爆炸時，粉塵濃度會更高。