稀有「鳥中大貓熊」現身山東越冬　青頭潛鴨已不足2000隻

▲ 青頭潛鴨一度數量不足2000隻，因此有「鳥中大貓熊」之稱 。（圖／翻攝海報新聞 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸近十年在各省進行保育，有觀鳥愛好者在山東濰坊市發現瀕危鳥類「青頭潛鴨」，一度數量比野生大貓熊還少，不足2000隻，有「鳥中大貓熊」之稱。

陸媒《海報報導》，該稀有鳥類被發現於山東山東濰坊市區寶通街北段虞河，透過陸媒釋出照片顯示，十多隻「青頭潛鴨」在此地安逸地棲息越冬，其中一隻水鳥十分謹慎，保持機警，極少與其它水鳥互動。

被列為世界著名的物種之一、世界極危鳥類、大陸國家一級保護野生動物「青頭潛鴨」極少成群出現，野外更加難以看到。一度數量比野生大貓熊還少，不足2000隻，有「鳥中大貓熊」。

極為稀少的「青頭潛鴨」是雁形目鴨科潛鴨屬的鳥類，曾廣泛分布於東亞，現已成為極度瀕危物種，非常罕見。成年雄鳥在繁殖季頭部及頸部覆有綠色光澤，背部黑色帶棕，胸部深栗色，兩脅淺栗白相間，腹部白色，尾短低。雌鳥及幼鳥頭部深棕色，眼睛深褐色，兩脅棕褐色，腹部紅褐色。

與白眼潛鴨相比，青頭潛鴨的棕色更多，赤褐色較少，腹部白色延伸至兩脅。與赤膀鴨區別在於頭部無冠羽，體型較小，尾下羽白色。生活習性偏好開闊、水流緩慢的湖泊、池塘和河流，繁殖於水生植被豐富的湖泊，冬季偏愛大型開闊水域。遷徙性物種，秋季離開繁殖地，春季返回。冬季與其他鴨類混群，如赤嘴潛鴨、紅頭潛鴨等。

▼ 青頭潛鴨被列為大陸國家一級保護野生動物 。（圖／翻攝 海報新聞 ）



青頭潛鴨曾經在大陸是較為常見的鳥類，但由於生態環境惡化以及人類過度獵殺等原因，青頭潛鴨的數量急劇下降。2019年，青頭潛鴨被大陸政府列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》中，為極危（CR）保護等級。

2021年，青頭潛鴨被列為大陸國家一級保護野生動物。此次，青頭潛鴨現身濰坊市區，也讓保育人士感到欣慰，證明虞河生態良好食物充足並不受驚擾，可以讓牠們平安過冬。