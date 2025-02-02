糖裹鱉！陸流行「冰糖龜蜜」1隻453元　網試吃稱：口感很奇怪

記者廖翊慈／綜合報導

大陸東北多個糖葫蘆攤販日前販售一款「冰糖龜蜜」，將糖淋在鱉上，令路過的人們相當衝擊，「龜蜜」單隻要價58元至100元不等（人民幣，下同，約台幣263元至453元），仍吸引許多人嚐鮮購入。不少網友們傻眼表示，「我小腦都萎縮了。」

▲「冰糖龜蜜」因過於奇葩，被陸網友戲稱為，糖葫蘆界的天花板。（圖／翻攝自小紅書）

據《海報新聞》報導，每家「龜蜜」的製作方式有些許不同，有的老闆是先蒸熟，有的則是先炸過，最後才將鱉泡入糖中，等待成「冰糖龜蜜」，並灑上白芝麻粒。

網傳照片顯示，不只鱉被做成糖葫蘆，大白菜、小黃瓜、生蠔、大閘蟹、蔥、生薑、茄子等，也紛紛加入吸睛行列，令不少網紅買下來，回去拍試吃影片。

▲▼大陸糖葫蘆攤位流行起，非水果類的食物。（圖／翻攝自小紅書）

有網友在家試吃後表示，「甜甜的、麻麻辣辣的，還軟軟的，口感真的很奇怪。」她在試吃影片中，雖面有難色，但最終仍將大部分都吃完了。

▲▼陸網友吃冰糖龜蜜。（圖／翻攝自小紅書）

相關影片引起網友熱議，「哈哈哈，對不起我看到了真會買」、「叫我閨蜜來幫我買龜蜜」、「想想就難吃，這怎麼吃啊」、「老實說有點殘忍」、「買回去估計只能煮湯吧」、「為了噱頭什麼都敢做啊」、「山東的冰糖葫蘆已經是next level了」。也有人指出，冰糖龜蜜已非第一次出現，前幾年冬天，便有店家販售過，只是今年相比往年，又更火的感覺。