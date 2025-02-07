水族館「胖大叔人魚」代班爆紅！畫面驚呆全場：怎跟孩子解釋

▲大叔舞者在水中抖動的啤酒肚，瞬間成為目光焦點。（圖／擷取自微博）

文／CTWANT

為了吸引遊客，不少水族館都會推出美人魚表演秀，不過位於大陸山東省的一間水族館，竟驚見一隻「胖大叔人魚」在水中起舞。畫面曝光後，網友看傻直呼「還我美人魚！」

根據陸媒報導，山東省濟南市的一間水族館近日推出「新男版美人魚」，請來男性員工擔任人魚秀的表演者，從影片中可見，該名男舞者身穿大紅花色的魚尾裙，赤裸著上半身，在水中翩翩起舞，還不時對著觀眾揮手打招呼、比愛心，而他那優游時抖動的渾圓啤酒肚，也頓時成為目光焦點。

▲水族館近日推出「新男版美人魚」。（圖／擷取自微博）

畫面曝光後，引起網友熱烈討論，「這班非上不可嗎」、「這是展示了不同的魚種？」「儒艮和美人魚我還是能分得清的」、「花錢你就給我看這個？確定不是老闆親自頂班嗎？」「麻煩安排腹肌版美人魚」、「怎麼跟小孩解釋美人魚其實也有胖子。」

不過，也有人認為別有一番風味，「為什麼有種喜劇效果」、「好搞笑，應該是一大亮點」、「還怪可愛的」、「肚肚上的肉看著一波一波的，挺好玩的」、「我覺得挺有趣的。」

其實，先前位於吉林省長春市的「中泰海洋世界」也曾於去年春節期間，上演男版人魚秀，原因竟是美人魚表演者回家過年，館方找不到人，只好臨時安排2名男性工作人員上陣代打，沒想到卻意外大爆紅，後來2人竟歪打正著，從臨時工轉為「正職美人魚」。

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