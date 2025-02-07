黑白膠帶貼驢身上當「斑馬」惹議　陸遊樂園稱要「宣傳吸流量」

記者魏有德／綜合報導

山東淄博一間遊樂園在官方短影音帳號連續發出數支影片，影片中的「斑馬」身上明顯有膠帶的貼痕和「上漆」的痕跡，「斑馬」的臉型也和驢很像，引起網友們熱議。對此，該遊樂園證實是將驢畫成斑馬的樣子，現場也特別標註是「驢」，主要是遊樂園老闆「弄著玩的」。

▲山東淄博一間遊樂園把驢畫成斑馬，引起網友熱議。（圖／翻攝大皖新聞）

《大皖新聞》報導，近日，有網友發視頻（影片，下同）稱，山東淄博牛山遊樂園用驢充當斑馬，引發熱議。對此，2月6日，工作人員證實，園內所謂「斑馬」確實是驢，淄博當地動物園曾推出「熊貓狗」走紅網路，此舉是效仿這一做法，進行宣傳引流。

這間名為「淄博牛山遊樂園」為當地一間面向孩童及年輕人的遊樂園，園內除適合民眾遊玩的大型娛樂設施外，還有時下比較受到家庭喜愛的萌寵樂園，主要以小動物和溫和的草食性動物為主，是當地民眾及遊客假日放電的景點之一。

在短影音平台上，牛山遊樂園居淄博市親子出遊熱銷榜第6名，在「指驢為斑馬」的影片瘋傳後，該遊樂園工作人員回應稱，「經與牛山遊樂園負責人核實確認，確實是用驢畫成斑馬的樣子，現場也寫了是驢，是老闆自己弄著玩的。」

這名工作人員表示，淄博當地動物園曾將狗化妝成大貓熊的樣子紅遍網路，此舉是效仿這一做法，進行宣傳引流，「雖然關注度頗高，但實際是看視頻的人多，真正來園內的人少。」