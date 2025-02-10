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山東狠母零下5度罰6歲女兒裸半身室外罰站　警到場制止也不准穿

文／香港01

有大陸網友反映，山東淄博市一燒烤店老闆娘，要求年僅6歲的女兒赤裸上身在室外罰站。當地警方及婦聯已介入處理。

▲山東一名狠心的母親讓6歲女兒於零下5度的天氣，赤裸上身站在戶外罰站。（圖／翻攝微博）

▲山東一名狠心的母親讓6歲女兒於零下5度的天氣，赤裸上身站在戶外罰站。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，事發於山東淄博市沂源縣一燒烤店。網傳影片顯示，一名女童疑似赤裸上身，身旁有兩名身穿厚外套的成年人陪同。另一段影片顯示，老闆娘與丈夫在燒烤店外爭吵，她質問，「我叫你（女兒）穿了嗎？」丈夫則稱，「我叫她穿的！」老闆娘便威脅稱，「你讓穿那你自己過吧，我走了，穿不穿我不管，你和你閨女過吧。」

▲山東一名狠心的母親讓6歲女兒於零下5度的天氣，赤裸上身站在戶外罰站。（圖／翻攝微博）

爆料網友稱，女童懂事聽話，父母無暇照顧，平日是自己在燒烤店附近閒晃。2月初某日凌晨時分，燒烤店店主不讓其女兒穿上衣，在室外罰站近一小時，當晚氣溫只有零下5°C。夫妻兩人為此爭吵。當地有關部門已經介入處理，女童身體並無大礙。

▲山東一名狠心的母親讓6歲女兒於零下5度的天氣，赤裸上身站在戶外罰站。（圖／翻攝微博）

事發地附近多名商戶稱，事發於幾天前，他們也是事後才聽說。其中一名商戶介紹，女童經常在附近玩耍，她的身體應該無礙，「警察來了也不讓小孩穿上衣服。」轄區派出所工作人員稱，目前正在調查處理此事。當地婦聯稱已關注事件，正在跟進。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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